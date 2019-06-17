傳台大不續聘司徒文 教授批失禮傷形象／僅以一通電郵告知 質疑校內高層怕中國不快

2019-06-17

〔記者吳柏軒／台北報導〕前美國在台協會（AIT）處長司徒文去年到台灣大學當客座教授，不料一年聘將屆滿，台大卻僅以一通電郵告知擬不再續聘，傳出當事人對此錯愕。消息經媒體曝光，台大校方解釋是因國際學院轉型，將在六月底前決定是否續聘司徒文。有台大教授及學生則替司徒文抱不平，認為校方失禮，且主動放棄美國資深外交官師資，恐傷台大形象。

今年七十二歲的前AIT處長司徒文在台多年，六年前在清華大學任教、擔任清大國際長及副校長等職，去年獲台大聘為客座教授，因而離開清大。

校方：月底前決定續聘與否

台大當初聘司徒文，盼其協助國際學院大學部招生及課程，列入共同教育中心通識課程師資。但台大教務長丁詩同表示，國際學院擬轉型，將改開碩士班，朝農業科技、基因體、智慧科技等方向，目前正評估司徒文對國際學院的協助，考慮下學年是否繼續聘用，因司徒文聘期到七月底，最晚六月底前會決定是否續聘。

台大理學院長、共同教育中心通識教育組組長劉緒宗說明，司徒文一○六學年到台大，與政治系老師童涵浦合開「大局：紛擾時局背後的地理、貿易與政治成因」通識課，英語授課，修課人數近九十人，學生評價不錯，不知校方擬不續聘。

投訴的台大教授指出，司徒文過去多次批評中共，拉近台美關係，近期中國與美國貿易戰，可能台大校內高層較親中，怕司徒文的存在，可能引發中國不快，質疑不續聘是政治考量。另有台大教授說，客座教授就是客人，無意外通常會續聘，若不續聘也應與當事人溝通討論，而非由電郵告知，校方太失禮。若評估國際學院無需求，應仍將司徒文留在台大開課，傳授珍貴的外交經歷等。

台大主秘孫效智回應此事為正常教評過程，勿作政治聯想。丁詩同解釋，客座已講明聘期，有續聘才須重開教評會討論。

部分台大學生近日與台大校長管中閔餐敘時對此關切提問，據轉述，管回應是透過教務處才知通識中心決定不續聘司徒文，原因是「已無需要」，管並未表態是否續聘司徒文。

傳有其他頂尖大學有意敦聘

司徒文對此低調未出面受訪；但台大擬不續聘處理方式已引發學界議論。傳出有其他頂尖大學有意敦聘，希望讓決定定居台灣的司徒文，繼續發揮學術專長與影響力協助台灣。

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