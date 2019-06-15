劣！過期蛋黃粉 製成28種保健食品

2019-06-15

〔記者黃建華、方志賢、王捷、吳亮儀／綜合報導〕高雄檢調昨宣布查獲食品業者華肝基因公司，涉嫌以過期蛋黃粉加工製售「好欣泉」等二十八種保健食品販售，查扣已逾有效期限的蛋黃粉五四三五公斤、保健食品成品四萬五七四六公斤，共五萬一一八一公斤，涉案陳姓業者訊後被檢方限制出境出海，全案以違反食安法、詐欺等罪嫌擴大偵辦。

食藥署主任陳姿伶說，有食藥署認證的「健康食品」外包裝會有一個小綠人標誌，但這些產品都沒有，只能算是一般食品。這些產品號稱的功效包括護肝、腸胃等用途。

根據食安法規定，調配、包裝、貯存、販賣逾有效日期食品，產品要沒入銷毀，並且可處六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

高雄地檢署接獲通報，有保健食品製造商疑似以過期蛋黃粉製作保健食品對外販售。五月二十九日辦案人員在高雄、台南、雲林、台中共七處搜索，查扣逾期蛋黃粉、保健食品成品，共計五萬一一八一公斤。

檢方訊問發現，涉案業者於二○○八、二○○九年間，委託不知情之代工廠製作蛋黃粉，存放在公司冷凍倉庫內，該批蛋黃粉二○一○年五月即到期，但業者自二○一○年六月間起，九年來提供已逾期的蛋黃粉，委託下游代工廠，將過期原料加工製作成「好欣泉」、「好纖體」、「好美清」、「好呼暢」、「好唯妙」、「健雅酚」、「健雅錠」、「健常衛Ⅰ、Ⅱ」、「淨衛菌」、「健力常」、「健常錠」、「衛佳錠」、「好益壯」、「健衛樂」、「基立衛」、「好常衛」、「甘益壯」、「好渭來」、「衛常樂」、「健立常」、「益常多」、「益常多樂」、「IGY膠原蛋白」、「超涼綠茶薄荷口含錠」、「漱雅錠」、「暢欣泉」、「新成人好益壯」等二十八種商品。

業者透過不知情之通路商或陳姓負責人經營之診所，以每盒一千八百元至三千元不等之價格售予消費者，被告陳姓負責人、鍾姓研發主任、徐姓業務經理三人均涉嫌違反食安法及刑法詐欺等罪嫌，諭知限制住居，陳姓負責人限制出境出海，其餘犯罪嫌疑人及證人均請回。

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