曾奕璇戰勝病魔 畢業獲頒學習典範／腦栓塞、出血性中風 兩個月動五次刀

2019-06-12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮炎峰國小畢業生曾奕璇，去年六月因細菌性心內膜炎，引發腦動脈瘤栓塞及出血性中風，兩個月內動五次手術才搶救回來。在全班師生錄音、視訊的鼓勵下，這學期回到學校上課，昨更走上台領取學校特頒的「生命學習典範獎」，全校師生都為她鼓掌喝采。

曾奕璇去年五月底發燒，吃一次退燒藥即未有症狀，但一週後在學校倒下，送醫檢查推測是口腔的細菌隨著血液流到心臟二尖瓣膜，造成細菌性心內膜炎，引發腦動脈瘤栓塞及出血性中風。

曾奕璇昏迷十多天，病情很棘手，動了五次手術，醫師曾兩度勸其父母放棄，但奕璇的爸媽不捨。幸好五次手術都順利完成，但奕璇醒來時左半邊無力、臉部歪斜。

奕璇的媽媽王文君說，奕璇一開始無法接受自己的樣子，不願見人，直到她說：「妳這樣，媽媽很難過！」貼心又孝順的奕璇捨不得媽媽傷心，才一改態度，不再封閉自己。知道媽媽辛苦，她常用擁抱告訴媽媽「我愛妳」。王文君說，這段生病的日子，因母女倆形影不離，感覺非常幸福。

生病前始終是班上第一名的奕璇，一直想回學校上課，導師於是透過視訊，讓她跟班上同學一起聽課，同學總跟她說：「快把身體養好回學校上課，把第一名搶回來啦！」

同學的激勵，讓她進步得很快，這學期她回校上課，學過的課程幾乎都沒忘，英文是她的最愛，已報名參加英文檢定。而她生病後仍愛閱讀，最愛看的是海倫凱勒傳記，她說：「我要學習她的精神！」

未來的路還很長，王文君表示，將繼續陪伴女兒上國中、到醫院復健和針灸，直到女兒康復為止。

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