建北錄取門檻 至少34分

2019-06-11

〔記者沈佩瑤、蘇孟娟、魏瑾筠／綜合報導〕攸關廿一萬考生升學的國中會考成績昨公布。專家分析，雖然少子女化衝擊、許多學校減招，但今年拿到Ａ的考生增加，估計今年前段學校免試入學錄取分數與去年差不多或微升，台北市建中、北一女錄取門檻，連同作文估要卅四分；但北市公立高職部分，大概十分就有機會錄取。

康橋國際學校課程總監卓意翔分析，原本因少子化、北市前五志願學校招生名額較去年降五％，分數應下降，但今年會考Ａ的考生增加，兩者相抵，估計前段學校錄取分數與去年差不多。推測建北今年錄取門檻至少卅四分，甚至可能提高，師大附中門檻男生卅分、女生卅三．六分，中山女中、成功高中約卅一．六分，松山高中卅．六分。

公立高職10分有機會

指標型社區高中，例如板中、麗山、中崙、政大附中、市立大同錄取門檻則約廿八分到卅分間。其餘公立學校約十八到廿八分間。

公立高職部分，大安高工熱門科系如資訊、電機錄取門檻約廿六分，冷門科系廿分，其他公立高職約十分就有機會。

桃園市第一志願、武陵高中則表示，少子化導致高中職多有減招，武陵今年比去年少招卅四人，預估錄取成績會微幅上揚。

台中地區， 台中一中與台中女中指出，今年招生數降，但中投區報考人數也大減，中一中預估今年免試錄取門檻約九十一點、中女中最低九十二點，與去年差不多。

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