暖心校護天使 顧學生如親兒

2019-05-10

王麗玲照顧病童 還協助募款讓弱勢生參加畢旅

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市溪山國小護理師王麗玲，認得全校每一個孩子，小朋友跌倒受傷、甚至便秘，第一時間都去找她求救，不僅照顧生病學童，還幫忙募款讓弱勢生順利畢旅，榮獲教育部杏壇芬芳獎。校長施春明表示，王麗玲是溪山最暖心的守護天使。

台北市立溪山國小位於內雙溪，全校學生約一百五十人，是電影《魯冰花》的拍攝學校，有北市幸福小學之稱，今年八月新學年將轉型為實驗小學。

小翔（化名）在溪山就讀時，發現罹患「全身性骨骼纖維化」罕見疾病，實心骨頭變空洞，輕微碰撞或扭傷就會「病理性骨折」，不斷往返醫院且動過多次手術，但全家只靠打零工的爸爸維生。王麗玲除了號召男同事揹小翔上下樓，每一次小翔手術後，就會買營養補充品和水果前往加油打氣。

溪山國小弱勢學童較多，家長多忙於生計，或因隔代教養，或因新住民語言溝通有困難，長年以來，學童視力不良及齲齒的就醫複診率偏低，王麗玲不斷與家長溝通，甚至親自帶部分孩子前往醫院就診。

施春明校長表示，溪山學童視力不良就醫率從卅八％提升到一百％，全校學生視力不良率只有二十．九％，遠優於全市學生的四十七．九四％；溪山學生的齲齒率也逐年下降，從四十八％降到二十二％。

王麗玲也曾為了幫助兩位弱勢生順利參加畢旅，尋求善心企業捐款；有低收學童罹患急性肝炎，王麗玲協助住院及照護，出院之後的家庭訪視與衛教都一手包辦。

施春明表示，去年他想在校內興建披薩窯，推動食農教育，熱心的王麗玲引薦台北市中興獅子會捐款，「農情溪山的窯烤披薩」已成為溪山課程一大特色。王麗玲則謙虛笑說，她只是做好她的工作，很感謝受到肯定。

80人、10團體 獲杏壇芬芳獎

教育部杏壇芬芳獎得獎名單昨出爐，八十位得主及十個團體發揮教育大愛受肯定，包括高中組台師大附中老師江青釗等十六人；高職組水里商工秘書洪春成等十五人；國中組新北市瑞芳國中老師徐敏儀等二十人；國小組台北市舊莊國小老師戴祺銘等二十四人。另有幼兒園組、特教組及團體組獲獎。

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