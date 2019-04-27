買屋撿到寶 百張舊文件見證歷史

2019-04-27

〔記者王善嬿、陳璟民／嘉義報導〕買屋撿到寶！嘉義縣消防局雙福分隊員李驊恩月初整理購置的中古屋，發現前屋主遺棄生鏽的兩個保險箱，內有上百張文件，包括日治昭和時代印有台灣總督府字樣的國小畢業證書、國民政府治台初期國小教師月薪單等；古物收藏家高基榮認為，這批文件見證嘉義市從台南州、嘉義縣政府以來的歷史，很具文史價值。

最老文件近80年 具文史價值

李驊恩表示，因為不知道保險箱密碼，使用工具將門破壞、拆除，清查裡面的東西，發現年代最早的是日本昭和十五年（西元一九四○年）台灣台南州玉川公學校（即今嘉市崇文國小）的卒業證書，及昭和二十一年台灣總督府彰化青年師範學校（即今彰化師範大學）講習科修了證書，至國府治台後，一九四六年崇文國小、一九四九年嘉義女子中學的畢業證書。

還有一疊一九四六到一九五六年，水上、頂六、香林等國小所發的教師月薪單，顯示教師月薪從九十元逐年調升到二百二十元的變遷，讓李驊恩驚呼這樣的薪水要養活一家，「好難想像」；保險箱裡還找出前嘉義市第二信用合作社股票（已讓併於新光銀行）、私人借據。

71年前畢業證書 願送國小典藏

崇文國小校長林秀香表示，校史室收藏民眾捐贈的畢業證書，李某持有的證書很珍貴，如他願意割愛捐贈，對學校有重要意義；李驊恩獲悉後回應，願意贈與學校，將與校方聯繫交付。

高基榮說，日治時期因民眾就學、升學不易，國小、中學尤其大專的畢業證書少見，老文物市場收藏價達上千元至萬元，其餘股票、教師證跟薪資單等文件多為私人物品，收藏價值較低，但見證嘉義地區的發展，具有文史研究的價值。

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