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台南光電弊案擴大 檢方以「證人」身分傳訊黃偉哲

台南市長黃偉哲今天上午傳出被台南地檢署以「證人」身分傳訊，調查外傳台南地區光電建設案疑有官商勾結不法情事。（資料照，記者王涵平攝）

台南市長黃偉哲今天上午傳出被台南地檢署以「證人」身分傳訊，調查外傳台南地區光電建設案疑有官商勾結不法情事。（資料照，記者王涵平攝）

2024/02/29 11:02

〔記者王俊忠／台南報導〕今天上午傳出台南市長黃偉哲被台南地檢署以「證人」身分傳訊，協助調查外傳的台南地區光電建設案疑有官商勾結不法情事。南檢襄閱主任檢察官蔡宗聖今上午證實，檢察官的確以證人身分傳訊黃偉哲市長，因為涉及偵查不公開，對案情無法多說，但強調只要有不法情事，證據到那裡就會辦到那裡。

據了解，南檢是接獲有光電開發案涉及不法情事的檢舉情資，外傳在台南興建光電案場的力暘能源疑涉及官商勾結，力暘能源計劃投資200億元在台南七股地區興建近3百公頃的光電案場，年發電量將達4．2億度，是台南地區最大面積光電場。

此案之所以受到矚目，是台南檢調根據1封檢舉函追查，發現不僅跟南市前經發局長陳凱凌有關，更懷疑有更高層人士涉入。

檢調單位於2023年曾對涉案相關人員發動兩波搜索約談，第1波是南市經發局、第2波是民間公證人，同年5月底曾傳訊力暘能源公司董事長黃志文、總裁古盛煇與財會、規劃人員；當時還傳訊民進黨前中執委郭再欽作證。

檢方複訊後依詐欺等罪嫌諭知古盛煇400萬元交保、財會等人員也分獲交保，並請回黃志文。據指出，古盛煇曾是行政院前顧問、也是新竹小英之友會的重要幹部，如此背景引起外界注意。但，力暘公司曾對外澄清說公司配合檢調調查，公司運作合法。

不過，隨著今天檢方著手以證人身分傳訊台南市長黃偉哲，此案案情是否擴大或向上發展？值得持續關注。

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