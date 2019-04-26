青春痘細菌 竟可治療氣喘

2019-04-26

中研院新發現登國際期刊

〔記者吳亮儀／台北報導〕氣喘是常見疾病，特別在兒童間盛行率很高，多使用抗發炎藥類固醇治療，但越來越多抗藥性反應；中研院研究發現，利用帶有「TLR9配體」的免疫調控微粒子以吸入劑投藥，可有效控制氣喘。

中研院生物醫學科學研究所昨天發表這項研究。助研究員張雅貞說，研究發現，微粒子源自痤瘡丙酸桿菌，也就是大家熟悉的青春痘菌，具有生物可分解性，對於人體相當安全且耐受性良好。

張雅貞說，第二型先天免疫細胞（ILC2）會誘發急性呼吸道免疫反應，這和類固醇抗藥性氣喘有關，而氣喘用藥和治療策略已很久沒有改變，希望新發現能讓治療氣喘有更多治療策略。

氣喘是一種免疫失衡問題，也會被環境中的塵蟎、黴菌誘發和活化，傳遞氣喘發炎訊息，出現氣管收縮、黏液分泌亢進等症狀，可能會出現包括喘鳴聲、咳嗽、胸悶、呼吸困難等症狀。

張雅貞說，以往學界認為Ｔ細胞是造成氣喘的主因，醫師多開立吸入性類固醇給病患，但有十％以上病患會出現抗藥性，之後得用越來越高劑量的類固醇壓住症狀，生活品質大打折扣。

團隊研究發現，免疫調控微粒子含有能刺激分泌干擾素的TLR9配體成分，研究團隊以吸入劑型投藥進行老鼠實驗，在侵入性最小的情況下將藥物送入肺部，發現可抑制ILC2細胞所導致的氣喘症狀，對於Ｔ細胞導致的氣喘症狀也有療效，較目前的類固醇處方藥更具優勢。

張雅貞說，這個調控微粒子來自會造成青春痘的痤瘡丙酸桿菌，團隊利用已取得專利的化學方式，將細菌上有害物質移除，只保留形狀和外殼、CPG成分，用以抑制ILC2，結果確認能抑制黴菌所引發的氣喘。

研究成果已於三月刊登在《過敏和臨床免疫學雜誌》（Journal of Allergy and Clinical Immunology）。

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