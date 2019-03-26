台大遴選檢討昨到期 教部沒收到報告

2019-03-26

〔記者吳柏軒、黃以敬／台北報導〕台大校長遴選爭議頻傳，前教育部長葉俊榮雖「勉予同意」管中閔上任校長，但要求台大三個月內提出遴選檢討報告；昨日期限到期，教育部直到下班前仍未收到台大正式來函，才剛應邀到管校長任教的台大管院演講的葉俊榮似被「打臉」。

檢討案應讓所有師生參與

教育部次長劉孟奇昨早在立院備詢時一度表示，台大回應會如期送報告。他也強調，台大的檢討必須針對教授兼職做更好規範，有效處置違法兼職事件，並應改善完備遴選程序，且需訂出明確機制處理遴選爭議，做好大學自律；而且，檢討案應讓台大全體師生都能參與，對外公開、說明。若台大未落實檢討遴選瑕疵，教育部將成立專案小組檢視，報告內容若有不足，將督促台大重新檢討。至於檢討案若涉及人員失職，待後續監察院及公懲會調查，再另作追究。

找不到台大主責人士說明

教育部直到下班前，仍未收到台大任何報告或公文。令人玩味的是，台大校方昨未對此事出面說明，教育部及教育記者也找不到台大主責人士可做說明。

除了台大前代理校長郭大維聘任的公關主管已「被離職」，台大過往發言制度多由主任秘書一職負責。上週台大校務會議中，現任主秘孫效智被分派負責遴選檢討報告，但記者昨撥打其公務手機十多通都未通，最後卻是一位休假中的台大職員接電話表示對此事不瞭解。另一台大公關人員在記者LINE群組中被追問，僅留言「據了解，快生出來了」便無下文。台大發言體系猶如虛設，新聞圈對台大前所未有的「黑箱」形象議論紛紛。

據了解，台大已於昨夜緊急電傳報告。教育部表示，台大有三個月時間卻未及早完成遴選檢視，若台大電子公文壓在昨夜十一點五十九分寄發，還是會算廿五日寄發，但台大確有對外界、社會說明的責任。

學生會批校方不透明公開

台大師生則批，台大校方檢討過程如此不透明，必難服眾。台大學生會長吳奕柔表示，台大遴選檢討案需整體檢視，但候選人和遴委都未被徵詢，學生代表像被孤立，更遑論要與師生溝通，明顯不透明公開。

台大特聘教授陳炳煇說，台大遴選制度有極大爭議，若不好好檢討，只有繼續沉淪，但改變須集思廣益，僅靠目前被指瑕疵的行政系統，任由「獲利者」去做不透明的檢討報告，恐只是擦脂抹粉，應擴大讓關注此案的台大師生實質參與檢討，否則無法昭公信。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/