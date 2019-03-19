老舊大貨車換新 綠委主張免徵貨物稅

2019-03-19

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕為防制空污，政府鼓勵老舊大貨車汰舊換新引發爭議，行政院為消除民怨，由財政部提出「貨物稅條例修正草案」，大貨車汰舊換新每輛減徵貨物稅由五萬元大幅調高為四十萬元，民眾購買節能標章電器每台減徵貨物稅二千元，採「先買再退」，亦即可退稅二千元。據悉，不少民進黨立委主張加碼為大貨車汰舊換新完全免稅，買節能家電可退稅二千元也提高。

買節能家電 退稅額也要提高

知情官員表示，行政部門認為若大貨車報廢換新完全免稅，會變成直接補助業者，買車的大貨車司機不見得有感。但主張加碼為免稅及退稅額再適度提高的民進黨立委不少，認為如此更能貼進民意，政院有可能應立委要求調整為免稅，調整政院的修法版本。至於節能家電的退稅金額若也再提高，也必須由財政部再精確估算實際稅損。

根據財政部規劃，民眾報廢一九九九年六月卅日以前出廠大貨車，並購買新大貨車，每輛減徵貨物稅四十萬元，並追溯自二○一七年八月十八日起實施，至二○二二年十二月卅一日止，稅損約五十億元；至於自貨物稅條例修正生效日起兩年內，民眾購買節能家電貨物稅減徵優惠每台以二千元為上限，兩年稅損約一二四億元。

行政院原訂昨天召開行政、立法協調會報討論政院版「貨物稅條例」修法最後如何定調，但因故延期，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說明，行政院副院長陳其邁有要事在高雄趕不回來，加上幾位民進黨立委有事無法出席，所以會議延期擇日再開。

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