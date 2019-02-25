河北也爆非洲豬瘟 中國僅3省區未淪陷

2019-02-25

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國政府二十四日確認，河北省保定市一處豬隻養殖場已出現非洲豬瘟死亡病例，目前僅剩新疆、西藏和海南三個省區尚未淪陷。《博聞社》引述消息人士報導，當地上月便已傳出疫情，但官員封鎖消息，聲稱是政治事件，禁止企業和民眾上報。

中國農業農村部新聞辦公室通報，保定市徐水區一處養殖場現有五千六百頭豬隻，部分已病發或死亡。通報未指明養殖場名稱，亦未詳述死亡豬隻數量。

河北大午農牧集團監事長張大午二十二日在「微博」發文，公開大量豬隻死亡照片，以及養殖場員工拉起標語的抗議照片，促請政府給他們出路。張大午指稱，該養殖場有一．五萬頭死豬，剩下近六千頭活豬，據信是非洲豬瘟，但政府未予確認。

逾百起病例 中國疫情未控制

據統計，中國自去年八月爆發豬瘟以來，已有逾一百起病例，期間適逢美中貿易戰，北京禁止從美國進口豬肉，改從俄羅斯進口，據信病株源自俄羅斯豬隻。

越南海防市獸醫部近日也在當地發現非洲豬瘟病例，是越南第三個疫區。此前，興安與太平省均已爆疫情。越南是中國及蒙古之外第三個爆發疫情的亞洲國家。越南官員表示，在春節前後，越中邊界地區人員及買賣互動熱絡，以致疫情蔓延危機升高。

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