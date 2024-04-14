瀕臨絕種草鴞 屏東河灘地野放成功

瀕臨絕種的草鴞經治療後痊癒。（屏東縣政府提供）

2024/04/14 14:08

〔記者葉永騫／屏東報導〕瀕臨絕種的草鴞，今年1月初被林姓農友於屏東縣鹽埔鄉發現一隻受困的草鴞幼鳥，屏東縣政府啟動救援行動將草鴞幼鳥送至屏科大保育類野生動物收容中心，檢查後發現翅膀拉傷，經過3個月的細心照養已經完全恢復，捕捉活鼠的能力也沒問題，9日於鹽埔鄉河灘地進行野放成功，為草鴞保育再盡一份心力。

屏東縣政府農業處表示，草鴞是保育類一級瀕臨絕種的貓頭鷹，估計全台少於500隻，農業部林業及自然保育署推行的「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，獎勵農民進行友善栽培，不使用毒鼠藥、獸鋏和鳥網，保護草鴞覓食環境，加入生態服務給付計畫的農友逐年增加，農地面積涵蓋68.65公頃。種植鳳梨的林姓農友也加入生態給付課程並學到草鴞相關知識，沒想到遇上需要救援的草鴞，並且順利救援成功。

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長期在屏東進行草鴞研究及棲地復育的洪孝宇博士表示，草鴞的活動區域在平原農地，而幼鳥在剛離巢階段，飛行和捕食能力都尚未熟練，可能遭遇諸多危險導致存活率低，造成族群難以成長，因此每一件救援案件都相當重要。

農業處處長鄭永裕說，今年度將持續推動草鴞生態服務給付計畫，鼓勵更多農民加入方案，推動在地生態保育及擴大友善農作面積，共同努力保護珍貴的草鴞族群。生態保育工作需要社會各界的認同和支持，特別是在地的農友參與，才能實現對草鴞族群保護及維持農田生態系平衡發展。

瀕臨絕種草鴞治療後進行野放（屏東縣政府提供）

瀕臨絕種草鴞救援成功，順利的野放（屏東縣政府提供）

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