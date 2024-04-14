前鎮漁港運銷中心年底招商 賴瑞隆籲結合捷運黃線打造台版豐洲魚市

前鎮漁港是台灣最重要的遠洋漁船基地，年產值300億元。（立委賴瑞隆提供）

2024/04/14 14:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委賴瑞隆爭取81億前鎮漁港建設經費後，持續緊盯各項工程及招商進度，「多功能水產品運銷中心」預定今年底完成招商，而軌道建設進入前鎮漁港部分，賴瑞隆也呼籲應採取結合黃線延伸一車到底模式，打造台版豐洲魚市。

台灣遠洋漁業世界排名前三大，前鎮漁港是台灣最重要的遠洋漁船基地，年產值量近50萬噸，年產值300億元，再加上漁產品加工業、冷凍倉儲業、船舶修造業、漁網漁具業及漁用物資補等，整體產值超過千億。

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立委賴瑞隆指出，前鎮漁港專案中長程計畫的「高雄市漁民服務中心」及「高雄區漁會漁業大樓外觀修繕」、「人行道及核心景觀植栽」、「下水道建設」，已陸續於去年完工；前鎮漁港及旗津深水碼頭分段施工也正陸續提報竣工；而眾所矚目的「多功能水產品運銷中心」，已改採OT促參模式，農業部預計今年底完成招商，30年委外年限將可望吸引優質旗艦型廠商投資。

賴瑞隆也說明「前鎮漁港聯外軌道系統道路規劃」的重要性，可增加前鎮漁港改造後各項建設效益，目前規劃的3路線及場站研擬方案，包括地下黃線延伸案、平面輕軌延伸案、高架輕軌延伸案，整體計畫期程將於今年7月完成期末報告，定案後進入可行性研究。

他建議可採取黃線延伸案，讓市民遊客未來能便捷到達前鎮漁港，帶動高雄海洋產業、休閒漁業、觀光旅遊整體發展。

賴瑞隆強調，前鎮漁港50年來，首次全面改造整建後，搭配前鎮漁港聯外軌道系統捷運黃線延伸案，結合中央地方資源力量，將可打造台版豐洲魚市，使前鎮漁港成為漁業生產、休閒遊憩的國際級觀光漁港。

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