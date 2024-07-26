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取消石垣島只停那霸 挪威郵輪奮進號補償方案出爐

挪威郵輪奮進號以高雄為母港。（臉書粉專「船舶物語」提供）

挪威郵輪奮進號以高雄為母港。（臉書粉專「船舶物語」提供）

2024/07/26 07:22

〔記者洪定宏／高雄報導〕因颱風取消日本沖繩行程轉往香港的挪威郵輪奮進號，將在今（26）日傍晚返回高雄港，然後深夜出發前往日本沖繩5日遊，但取消停靠石垣島，調整為那霸過夜；負責經營的雄獅旅遊公告強調，不同意的旅客，可選擇全額退款。

挪威郵輪奮進號7月22日及7月26日以高雄為母港，原本2航次都計畫前往日本沖繩5日遊，但受到颱風影響，7月22日出發航次改為香港5日遊，不同意的旅客可全額退費，參加者可獲200美元船上消費金且協助代辦香港電子簽證，改期者可獲9折優惠。

然而，7月21日從基隆港出發前往日本沖繩的歌詩達郵輪莎倫娜號，面對颱風來襲，行前公告取消石垣島行程，改往宮古島，卻沒有可全額退費的選項；出發後，再取消宮古島，只停那霸，最後更提早一天結束，轉停靠高雄港，只補償旅客一天損失及100美元船上消費金，引爆「霸船」爭議。

雄獅旅遊公告指出，受到天候及高雄港航道壅塞影響，挪威郵輪奮進號原本預計今天上午返回高雄港，不僅延至傍晚抵達，也改為深夜出發前往日本沖繩，同時取消停靠石垣島，調整為那霸過夜。

雄獅旅遊提出跟7月22日類似的補償方案，也就是不同意的旅客，可選擇全額退款，參加者可獲200美元船上消費金，改期者可獲9折優惠。網友留言說：「可以過夜，還有200，覺得比原本的行程還賺，香港那團也玩得很開心。」

網友強調：「其實雄獅在2019年包船公主號也曾因為颱風攪局，航程改來改去，事前也沒退款，引發民怨。不過那次沒有這次嚴重，這次雄獅倒是很阿莎力地直接退費，大概是有經驗了。直接提供退費選項，後續引發的民怨也少很多。」

挪威郵輪奮進號補償方案出爐。（圖取自雄獅旅遊官網）

挪威郵輪奮進號補償方案出爐。（圖取自雄獅旅遊官網）

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