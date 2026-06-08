蘆竹誠聖宮發放會考獎助學金 慈文國中許芝晞「5A10+＋作文滿級分」獲頒6萬元

蘆竹誠聖宮設立國中教育會考獎助學金制度，去年共有289名學生獲得獎助，總獎金高達百萬元，今年預估也會突破百萬元。（誠聖宮提供）

有「機場捷運守護神」與「航空城武財神」之稱的蘆竹誠聖宮，近年設立國中教育會考獎助學金制度，去年共有289名學生獲得獎助，總獎金高達百萬元，今年會考放榜，桃園區慈文國中許芝晞拿下全國榜首5A10+＋作文滿級分，表現亮眼，將可獲得誠聖宮所頒發的獎助學金6萬元，主委劉勝全表示，除了恭賀許芝晞同學，也希望會考獲得佳績的同學們早日向廟方登記，將會依獎勵辦法頒發獎助學金表達祝賀，預估今年總獎助學金亦會突破百萬元。

劉勝全表示，誠聖宮內殿供奉的五文昌帝君，分別為文昌帝君、魁星帝君、朱衣帝君、文衡帝君（關聖帝君）與孚佑帝君，五位神明皆與文運、學業與考試有關。相傳五文昌具有護持學業、提升考運的神力，每逢考季總吸引許多學生與家長前來點文昌燈祈福，為鼓勵學生認真向學，誠聖宮設立國中會考獎學金制度，只要春節期間到誠聖宮點文昌燈祈福，即具備申請獎助學金資格，希望透過信仰力量為學子增添信心。

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依據誠聖宮今年公布的獎助學金辦法，獎學金將依教育會考成績換算分數排序取前100名，每人限領1項，其中，若考生成績達5A10+且作文為6級分，可獲得6萬元獎助學金；若為5A10+且作文5級分，則可獲得2萬元，其餘進入前100名的學生，則依各科成績A++、A+、A及B的數量換算金額，每個A++可獲2000元、A+為1500元、A為1000元、B為200元。

至於排名第101名以後的申請者，則採每個A（含A++、A+及A）可獲1000元、每個B為200元。

誠聖宮表示，今年獎助學金已於5月1日至5月10號開放申請報名，6月6日至6月20日到誠聖宮繳交成績單，最終通過資格審核名單，預計於7月中旬公布於誠聖宮官方網站。

劉勝全表示，透過獎學金制度，除了鼓勵學生努力讀書，也希望讓信仰文化與教育形成正向循環。

蘆竹誠聖宮設立國中教育會考獎助學金制度，去年共有289名學生獲得獎助，總獎金高達百萬元，今年預估也會突破百萬元。（誠聖宮提供）

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