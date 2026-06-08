台東鳳梨釋迦優良包裝廠評鑑 10家業者脫穎而出

台東縣政府辦理鳳梨釋迦優良包裝廠暨清潔包裝管理人員評鑑，山漾包裝廠獲特優。（記者黃明堂攝）

為提升鳳梨釋迦採後處理品質與外銷競爭力，台東縣政府辦理「2026年台東縣鳳梨釋迦優良包裝廠暨清潔包裝管理人員評鑑」，透過實地訪查及綜合評比，評選出10家表現優異包裝廠，盼藉由標竿示範，帶動產業持續精進，共同維護鳳梨釋迦優質品牌形象。

縣長饒慶鈴表示，縣府近年除持續辦理包裝廠評鑑、教育訓練及品質管理輔導外，去年更協助3家優良包裝廠導入由台東區農業改良場研發的自動化清洗設備，並於今年產季正式投入運作。經實際驗證，透過自動化清洗設備處理的果實，介殼蟲清除效果顯著，截至目前尚未有經設備清洗後的果品被檢出介殼蟲情形，不僅有效降低人工清潔需求，更大幅提升清潔品質、作業效率及包裝量能，成為提升鳳梨釋迦品質管理的重要助力。縣府也將持續推動設備升級與智慧化管理，協助產業提升競爭力。

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本次獲「特優獎」的包裝廠共有5家，分別為有限責任台東縣尚品農產運銷合作社、寶美包裝場、台東地區農會外銷集貨場、山漾包裝廠及耀達興昌廠；獲「優等獎」的包裝廠共有5家，分別為陽光農產包裝廠、濱哥包裝廠、允好包裝場、宏州包裝廠及加加集貨場。

台東大學李俊霖教授表示，今年均訪視參與評鑑的31家包裝廠，計訪視139次，評鑑標準依據「鳳梨釋迦包裝廠品質管理規範」，評鑑重點包括環境場域是否落實清潔區及包裝區動線區隔，並有適當防護措施；潔操作程序是否符合規範並更換新的蔬果網；品管檢查人員是否使用檢查設備抽檢果品，確認果實徹底清潔；作業紀錄表單確實線上填報，以確保作業可追溯性。

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