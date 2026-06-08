美媒才稱「北京的人」！ 鄭麗文傳與統戰官員餐敘 吳崢轟：親中賣台包藏禍心

吳欣岱質疑，鄭麗文與具備中共統一戰線工作部旗下機構官員身分的俞國梁（前排右一）同桌用餐。（圖取自鄭麗文臉書）

民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨主席鄭麗文訪美期間，傳出與中國統戰部官員會面，國民黨中央更破天荒對「六四天安門事件」隻字不提，立法院國民黨團總召傅崐萁還提出「國籍法第一條修正案」，放寬中國籍參政免放棄國籍，台灣國會最大黨黨主席，自甘墮落為習近平特使、中共傳聲筒，親中賣台的包藏禍心，騙不了台灣人。

吳崢表示，鄭麗文此行訪美，從隨團成員夾帶發表「兩岸早日統一」言論的中配中常委勤彭蓁，再到大肆吹捧「習鄭會」，稱「沒有習鄭會，我無足輕重」，如今更傳出與中共統戰部旗下官員同桌餐敘，一言一行無不為中共敘事宣傳、與國台辦百分百同步，台灣國會最大黨黨主席，自甘墮落為習近平特使。

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吳崢提到，鄭麗文訪美期間，適逢「六四天安門事件」37週年，國民黨中央竟破天荒首度對六四隻字未提、完全噤聲，37年來首見。顯見鄭麗文已經完全成為中共的附庸、代理人，難怪連美國媒體都稱鄭麗文為「北京的人」，鄭麗文親中賣台的包藏禍心，不僅騙不了台灣人，國際民主社會也同樣不會上當。

吳崢指出，當鄭麗文在美國當中共傳聲筒的同時，國民黨也在國內持續破壞台灣民主，傅崐萁竟提「國籍法」修法，讓中國籍人士在台參政免棄中國籍，擔任中華民國公職需唯一忠誠，不得擁有雙重國籍，不只針對中國人士，國民黨卻意圖為中國人開特例，將讓台灣門戶洞開，從鄭麗文到傅崐萁，全黨上下配合中共統戰，破壞台灣民主自由，台灣人民不會接受。

台灣基進黨議員參選人吳欣岱昨天質疑，鄭麗文訪美期間與曾被美媒揭露具中共統一戰線工作部旗下機構官員身分、替中國政府在美國招募人才的俞國梁同桌餐敘，交換關於台灣的資訊，現在鄭麗文大言不慚的說國民黨將扮演「搭橋者」，那座橋，恐怕不是為了保護台灣，是讓中共的影響力順著她走進台灣吧？

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