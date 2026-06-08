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    首頁 > 政治

    最新F-16V搭載電戰系統未與美軍同款恐違立院主決議？ 顧立雄：時序錯亂

    2026/06/08 09:49 記者黃靖媗／台北報導
    預估今年將交運返台的F-16C/D Block70戰機（F-16V BLK70）搭載AN/ALQ-254電戰系統，遭質疑違反立法院主決議「軍售裝備須與美軍同款」要求。對此，國防部長顧立雄表示，此說法時序錯亂，該主決議是針對20型機，AN/ALQ-254電戰系統經過多年研發，確實符合我國作戰需求。（記者黃靖媗攝）

    預估今年將交運返台的F-16C/D Block70戰機（F-16V BLK70）搭載AN/ALQ-254電戰系統，遭質疑違反立法院主決議「軍售裝備須與美軍同款」要求。對此，國防部長顧立雄表示，此說法時序錯亂，該主決議是針對20型機，AN/ALQ-254電戰系統經過多年研發，確實符合我國作戰需求。（記者黃靖媗攝）

    美國售我的66架F-16C/D Block70戰機（F-16V BLK70）預估今年將交運返台，其搭載AN/ALQ-254電戰系統，而美軍同型機隊明年起卻計畫開始換裝另一款AN/ALQ-257電戰系統，恐違反立法院主決議「軍售裝備須與美軍同款」要求。對此，國防部長顧立雄表示，此說法時序錯亂，該主決議是針對20型機，AN/ALQ-254電戰系統經過多年研發，確實符合我國作戰需求。

    顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，該立法院主決議於民國101年針對F-16V Block 20型機做成，當時20型機莢艙後來美軍要改成內建式，但我國的20型機不可能改成內建式。

    針對F-16C/D Block70戰機用的AN/ALQ-254電戰系統，顧立雄說明，當時經過評估，認為AN/ALQ-254電戰系統符合我作戰需求，經過陸續研發，現在其實不只我國，相關F-16V構型都使用AN/ALQ-254電戰系統。

    顧立雄表示，事實上，美軍尚未確定要使用AN/ALQ-257電戰系統，AN/ALQ-254電戰系統經過多年研發，電戰能力已不是如民國111年報告所述，詳細電戰能力狀況涉及機敏無法對外報告，但確實符合我作戰需求。

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