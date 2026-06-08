森小附大教育學院暑假開課，助教師面對強勢家長與教學挑戰。（記者林曉雲翻攝）

面對教育現場日益複雜的挑戰，教師除了需要制度與環境支持，也需要持續充實專業能力與調適身心。森林小學附設大學教育學院今年暑假推出系列進修課程，並提供現職教師6折優惠，希望協助教育工作者在教學之餘獲得充電與成長機會。

森小附大表示，教師長期面對教學、班級經營、親師溝通及課程設計等多重工作壓力，因此規劃教育學院4大系列課程，邀請教師透過學習與交流，重新整理教學思維與工作能量。

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其中，「校園現場系列」推出「遇到強勢家長，如何因應？」課程，透過實際案例探討親師互動與應對方法，希望協助教師維護專業與尊嚴，課程將聚焦教育現場常見問題，從實務角度出發，提供參與教師交流與討論機會。

在教材教法方面，教育學院規劃「把握要領學歷史」、「通過批判課本學課本」及「老師高興小孩厲害的數學」等課程，希望協助教師從不同角度思考教學方法與課程設計，提升教學效能。

森林小學系列課程則分享森林小學多年來的教育經驗，提供以思辨取代規訓的教學觀點，並從認知哲學角度探討教學方法與學習歷程，希望讓參與者了解不同教育模式的實踐經驗。此外，哲學實務系列「人本教育：叩＿叩＿叩＿」則從「人」出發，探討如何看待教育、理解學習與思考教學，希望透過對話與反思，提供教師更多元的教育視角。

森小附大表示，目前課程已開放報名，現職教師可申請6折優惠，舊生回娘家可再折抵500元，同時報名多門課程也可享有額外優惠。除了教師之外，一般民眾也可報名參與，目前提供超早鳥8折優惠。

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