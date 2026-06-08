為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    森小附大教育學院暑假開課 助教師面對強勢家長與教學挑戰

    2026/06/08 11:59 記者林曉雲／台北報導
    森小附大教育學院暑假開課，助教師面對強勢家長與教學挑戰。（記者林曉雲翻攝）

    森小附大教育學院暑假開課，助教師面對強勢家長與教學挑戰。（記者林曉雲翻攝）

    面對教育現場日益複雜的挑戰，教師除了需要制度與環境支持，也需要持續充實專業能力與調適身心。森林小學附設大學教育學院今年暑假推出系列進修課程，並提供現職教師6折優惠，希望協助教育工作者在教學之餘獲得充電與成長機會。

    森小附大表示，教師長期面對教學、班級經營、親師溝通及課程設計等多重工作壓力，因此規劃教育學院4大系列課程，邀請教師透過學習與交流，重新整理教學思維與工作能量。

    其中，「校園現場系列」推出「遇到強勢家長，如何因應？」課程，透過實際案例探討親師互動與應對方法，希望協助教師維護專業與尊嚴，課程將聚焦教育現場常見問題，從實務角度出發，提供參與教師交流與討論機會。

    在教材教法方面，教育學院規劃「把握要領學歷史」、「通過批判課本學課本」及「老師高興小孩厲害的數學」等課程，希望協助教師從不同角度思考教學方法與課程設計，提升教學效能。

    森林小學系列課程則分享森林小學多年來的教育經驗，提供以思辨取代規訓的教學觀點，並從認知哲學角度探討教學方法與學習歷程，希望讓參與者了解不同教育模式的實踐經驗。此外，哲學實務系列「人本教育：叩＿叩＿叩＿」則從「人」出發，探討如何看待教育、理解學習與思考教學，希望透過對話與反思，提供教師更多元的教育視角。

    森小附大表示，目前課程已開放報名，現職教師可申請6折優惠，舊生回娘家可再折抵500元，同時報名多門課程也可享有額外優惠。除了教師之外，一般民眾也可報名參與，目前提供超早鳥8折優惠。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播