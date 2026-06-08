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    教育部今開明年公教待遇調整座談會 12個教師團體：應加速立法制度化

    2026/06/08 09:41 記者林曉雲／台北報導
    教育部今開明年公教待遇調整座談會，與會的12個教師團體呼籲應加速立法制度化。（記者林曉雲攝）

    教育部今開明年公教待遇調整座談會，與會的12個教師團體呼籲應加速立法制度化。（記者林曉雲攝）

    教育部今（8）日召開「2027年軍公教員工待遇調整議題座談會」，苗栗縣各級學校產業工會、台南市教育產業工會、高雄市教師職業工會等12個教師團體與會，提出教師待遇調整應朝法制化、科學化方向改革，主張調薪機制不應再依賴行政裁量，並呼籲政府讓教師共享國家經濟成長成果。

    苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成指出，目前軍公教待遇調整主要依據行政院訂定的「全國軍公教員工待遇支給要點」，缺乏法律明確授權與客觀標準，因此主張加速推動「軍公教人員待遇調整條例」立法，建立制度化調薪機制，避免待遇調整淪為外界質疑的「黑箱作業」。

    教師團體並提出兩項核心訴求，包括優先將教師「學術研究加給」調升20%，以及明年度整體調薪幅度不低於10%。澎湖縣教師職業工會理事長王銘聖表示，近年物價持續上漲，教師實質購買力受到影響，應透過合理調薪回應教育現場需求。

    屏東縣教育產業工會理事長郭瑋真表示，現行調薪機制缺乏法定依據，應參考「最低工資法」精神，建立公開透明的制度，將消費者物價指數（CPI）、平均薪資、經濟成長率及民生物價等客觀指標納入調薪依據，由制度決定調幅，而非由行政首長裁量決定。

    教師團體也指出，近年台灣科技產業與出口表現亮眼，國家經濟持續成長，但教師待遇成長幅度相對有限，認為基礎教育是培育國家人才的重要根基，教師不應缺席於經濟成果分享之外。

    此外，教師團體也引用國際案例指出，包括英國、新加坡、澳洲及南非等國近年均陸續調升教師薪資，以因應高生活成本及師資流失問題，面對少子女化與師資招募挑戰，教師團體認為，改善待遇不只是薪資問題，更攸關留住優秀人才及維持教育品質。

    教育部則多次表示，教師待遇調整涉及軍公教整體薪資政策，相關事宜由行政院統籌規劃，教育部會將教育團體意見反映給行政院及人事行政總處參考，並持續關注教師工作環境與待遇問題。

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