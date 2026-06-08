中正碩士生王薏瑄田調成果出書 《桃城老屋釀食光》分享11老屋美食

在文化局工作的王薏瑄結合在中正大學台文所的學術訓練、工作專業，將田野調查成果撰寫成書。（王薏瑄提供）

中正大學台灣文學與創意應用研究所碩士生王薏瑄在嘉義市文化局工作，工作之餘，用3年時間田野調查嘉義市11間老屋餐飲人文空間，田調成果集結成新書《桃城老屋釀食光》，書中還運用現代科技AI Podcast，用仿真雙主持人對談形式，為城市記憶書寫增添風趣與輕鬆感，展現新舊融合的出版創意。

《桃城老屋釀食光》新書發表會7日在「蘭院子」舉行，王薏瑄表示，為提升工作專業一圓校園夢而報考研究所，在台文所師長引導下，透過田野調查、課程啟發與論文寫作引導，以及文化局主管支持，聚焦嘉義市文化局「舊屋力」補助計畫店家，除了正式採訪，更以消費者身分多次回訪店家、參與文化活動及餐飲體驗，從最初「拍照打卡」的看熱鬧，轉變成「能看懂建築的門道」。

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王薏瑄表示，寫作過程比想像更有挑戰，從查找歷史資料、理解建築專有名詞到龐大的訪談內容整理，撰寫期間部分店家還有更換菜單、搬遷等異動，她就騎著小粉紅機車穿梭巷弄回訪，確保書中內容與影像的真實性。

市文化局長謝育哲昨到場相挺，他說，王薏瑄用文字記錄與實地踏查，把對舊屋的熱情轉化為具體成果，這本書也是首部以「舊屋力」為主題專書，推薦大家按圖索驥，走訪書中介紹的老屋空間，感受嘉義市木都深厚的人文魅力。

中正大學台灣文學與創意應用研究所所長李知灝表示，日治時期的嘉義市不是只有視覺藝術，也有聲音與氣味，但沒有記載；這本書不止呈現當代嘉義市的視覺影像，也記錄當代多元、城市「五感」體驗。

《桃城老屋釀食光》由包括國際紙雕藝術家吳靜芳擔任美術編輯；台南應用科技大學室內設計系兼任副教授陳嘉基擔任書稿審閱，把關老屋工法與建築描述，全書由三昧堂出版社協助出版。

新書發表會昨舉行，文化界人士到場相挺。（王薏瑄提供）

王薏瑄走訪11間老屋餐飲人文空間，詳實記錄嘉市老屋人文風貌，新書發表會好友群聚相挺。（王薏瑄提供）

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