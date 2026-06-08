今年結構最完整梅雨鋒面聯手西南氣流 雨彈轟炸一週時程曝

各國數值模式對於未來一週「雨很多」的看法相當一致，雖然實際最大雨區位置仍有差異。（圖擷自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

西南風持續增強，氣象署升級為西南氣流，提醒民眾明後兩天（9-10日）各地受西南氣流影響，慎防強降雨等劇烈天氣現象；天氣粉專提醒，今年結構最完整的梅雨鋒面今南下，並在台灣附近擺盪長達一週以上，將迎來今年梅雨季以來最明顯、持續時間最長的一波降雨過程。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」，在西南季風進場打底後，睽違許久，結構最完整的梅雨鋒面即將於今起南下台灣，並在附近擺盪長達一週以上。

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配合升級的西南氣流持續輸送水氣，各地將迎來今年梅雨季以來最明顯、持續時間最長的一波降雨過程。

各國數值模式對於未來一週「雨很多」的看法相當一致，雖然實際最大雨區位置仍有差異，但整體多雨局勢已大致確定，請大家提前做好防汛準備。

這波梅雨鋒面影響時程如下：

週一：梅雨鋒面逐漸接近，西南風同步增強，並帶來更多水氣，各地不定時短暫雷陣雨，午後容易大雷雨。

週二、週三：梅雨鋒面滯留台灣上空，西南氣流同時影響，容易激發強烈雷雨帶。各地容易下大雨，如果雷雨帶發展特別旺盛，需嚴防致災性的劇烈降雨。

週四：西南氣流減弱，梅雨鋒面稍稍南移，各地降雨緩和許多。北部吹著偏北風，短暫雨後多雲；中、南、東部迎風面，仍有下雨機會。

週五（12日）-週日（14日）：西南風再度增強，鋒面重返台灣上空。各地容易下大雨，如果雷雨帶發展特別旺盛，需嚴防致災性的劇烈降雨。

「颱風論壇」指出，鋒面位置每天都可能南北擺動，實際雨區及雨量分布仍會有所變化，必須密切追蹤。目前初步預估可能要到下週三（17日）以後，當太平洋高壓開始西伸增強，才有機會進入盛夏。

今年結構最完整的梅雨鋒面今南下，並在台灣附近擺盪長達一週以上，將迎來今年梅雨季以來最明顯、持續時間最長的一波降雨過程。（資料照）

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