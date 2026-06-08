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    首頁 > 生活

    新北市三民高中畢典50秒燈光秀爆紅 畢業生葉祐丞「玩中學」

    2026/06/08 09:46 記者翁聿煌／新北報導
    三民高中畢業典禮燈光秀由學生葉祐丞自行設計操控。（圖由三民高中提供）

    三民高中畢業典禮燈光秀由學生葉祐丞自行設計操控。（圖由三民高中提供）

    新北市立三民高中學生葉祐丞雖然念的是普通高中，但是憑著對燈光的熱情，自學燈光2年半，並且把高中的畢業禮物變成了「萬人演唱會」，從最初的幻想，到畢業典禮上驚艷全場的50秒《Future Funk》開場燈光秀，專業度高到在網路上掀起熱烈討論，更吸引了電視新聞的重視報導。

    「在自己的畢業典禮上做燈光秀，是我高中一直在幻想的事情。」葉祐丞在學校參加大眾傳播社團，他分享，這條自學燈光的路並不容易，但幸好有學校資源的全力支持，學校不僅毫不保留地提供設備讓他在控台前嘗試，甚至還放手讓他試著拆解、維修器材，這種「玩中學」的環境，成為他自主學習路上最強大的後盾。

    三民高中校長彭盛佐說，這種能把興趣玩到變專業，也為他開闢了全新的人生道路，他成功透過「特殊選才」管道錄取世新大學廣播電視電影學系電視組，看過他的專業實力，連藝人都忍不住公開招募他成為未來的幕後團隊，用實力證明自己，用熱情點亮舞台。

    彭盛佐說，很高興學校培育出這麼棒的自主學習典範，學校也祝福他帶著這束光，繼續在大學舞台上發光發熱。

    三民高中畢業典禮燈光秀出自學生葉祐丞之手。（圖由三民高中提供）

    三民高中畢業典禮燈光秀出自學生葉祐丞之手。（圖由三民高中提供）

    三民高中學生葉祐丞自學成為燈光秀專家。（圖由三民高中提供）

    三民高中學生葉祐丞自學成為燈光秀專家。（圖由三民高中提供）

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