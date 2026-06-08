逼國小生叫爸爸！狼師藉口「檢查下體」 迫新竹高雄3童脫褲拍裸照

高雄某國小葉姓狼師藉口「檢查下體」 ，逼3位11歲孩子被迫脫褲、拍裸照。示意圖（資料照）

曾任新竹、高雄兩地國小擔任教師的葉姓男子，利用學童對他的信任，私下誘騙3名年僅11歲的男童與他「父子相稱」，並多次在教室內以「檢查下體清潔」為藉口，強迫或引誘男童脫下內外褲供其觀賞，甚至拿相機拍攝生殖器特寫，法官怒斥葉男行徑妨害學童身心發展，依強制猥褻、違反本人意願使兒童被拍攝性影像等罪判徒刑4年2月。

判決指出，葉姓教師先於2017年在新竹市某國小擔任代理導師，隔年9月考上高雄某國小正式教師，從新竹南下高雄任職。葉男見11歲男童年幼可欺，私下要求3名被害學童（新竹1名、高雄2名）在LINE通訊軟體中稱呼他為「爸爸」，藉此建立親密的偽父子關係。

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檢警查出，2018年間，葉男在新竹任教時，趁著A童單獨在教室，以衛教檢查為藉口，引誘A童脫褲再用相機拍下生殖器特寫，2023年間在高雄執教時，又故技重施，趁著體育課、自然課等教室空無一人之際，將B童與C童單獨留下，同樣要求脫褲檢查。

期間，B童與C童雖口頭表明拒絕，但葉男竟當場厲聲質問：「我是你的誰？」逼孩子回答「爸爸」，利用老師權威與情感施壓，逼迫兩童含淚就範脫褲，C童甚至被強行拍下裸照。

高雄地院審理時，葉男雖坦承有觀看及拍照，但辯稱自己是出於衛教考量才幫忙檢查，更堅稱照片是孩子們「自願同意」，企圖逃避法律制裁，但法官發現，葉男平時若遇到學童未熱絡回覆訊息，就會在群組內以「我不想說了」、「怎麼都已讀不回」等言語進行高強度情緒勒索，慣於以假父愛給予孩子精神壓力。

法官審酌相關事證後，痛批葉男身為教育者，竟為一己私慾侵害兒童性自主權，行徑極為不該；惟考量其坦承部分客觀犯行，且已與B童、C童家長以各15萬元達成和解並賠付完畢，A童家長也表示不追究，最終三罪併罰，定應執行刑4年2月，可上訴。

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