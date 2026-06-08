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    首頁 > 生活

    暑假做什麼？ 八仙山自然教育中心「野WILD生活營」開放報名

    2026/06/08 09:40 記者歐素美／台中報導
    野WILD生活營，搭帳篷教學示意圖。（林業署提供）

    野WILD生活營，搭帳篷教學示意圖。（林業署提供）

    暑假做什麼？林業及自然保育署台中分署所屬八仙山自然教育中心，將於8月12日至14日辦理3天2夜暑期營隊「野WILD生活營」，邀請13至17歲青少年走進台中市和平區松鶴部落，展開一場結合自然探索、文化學習與團隊挑戰的成長之旅。

    林業保育署台中分署表示，隨著現代生活型態改變，青少年接觸自然環境的機會逐漸減少，而森林正是培養環境素養、觀察能力與團隊合作精神的重要場域。這次「野WILD生活營」特別選擇台八線沿線的泰雅族松鶴部落辦理，結合在地自然環境與文化資源，規劃一系列戶外實作課程，讓學員透過親身參與，學習如何與自然環境和諧共處。

    活動內容涵蓋野外紮營、繩結運用、臨時庇護所搭建等戶外生活技能，也將帶領學員認識原住民族與山林共生共榮的生活智慧，了解人與自然互動的文化脈絡。

    此外，課程亦融入火的運用與安全觀念、無痕山林（Leave No Trace）精神、水域安全及環境觀察等主題，引導學員建立正確的戶外活動觀念與風險意識，提升面對自然環境的應變能力與責任感。

    活動詳情及報名資訊請上「台灣山林悠遊網」（https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?Id=BSS-B1501），或洽八仙山自然教育中心（04-25950299）。

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