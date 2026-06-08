為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    響應世界自行車日 車友騎遊南竿山海美景

    2026/06/08 09:38 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣體育會自由車委員會7日舉辦單車騎遊活動。（圖由連江縣政府提供）

    連江縣體育會自由車委員會7日舉辦單車騎遊活動。（圖由連江縣政府提供）

    響應世界自行車日，連江縣體育會自由車委員會7日舉辦單車騎遊活動，吸引超過70位車友熱情參與，共同以實際行動推廣自行車運動與低碳生活理念，展現健康樂活精神。

    運動i台灣連江縣訪視委員吳健忠表示，連江縣體育會自由車委員會多年來推動自行車運動成果豐碩，成員固定每週辦理騎行活動，並多次舉辦大型騎遊，帶動地方運動風氣，吸引更多民眾加入自行車運動行列，進一步培養規律運動習慣。

    單車騎遊活動自清水濕地出發。自由車委員會長期致力於推廣自行車運動，透過定期騎乘活動及大型騎遊，鼓勵民眾走出戶外，以雙腳踩踏感受馬祖獨特的人文風景與自然景觀，體驗「台灣騎跡很美麗」的騎乘魅力。

    單車騎遊活動騎乘路線串聯南竿多處山海景點，自清水濕地出發，途經珠螺游泳池、馬港、夫人村、四維、科蹄澳、中正國中小、珠螺村及台電右側道路，再返回清水濕地後續行福清步道，最後抵達福澳旅運大樓，全程沿途風光明媚，讓車友一邊運動一邊欣賞馬祖自然景致。

    連江縣體育會自由車委員會7日舉辦單車騎遊活動。（圖由連江縣政府提供）

    連江縣體育會自由車委員會7日舉辦單車騎遊活動。（圖由連江縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播