響應世界自行車日 車友騎遊南竿山海美景

連江縣體育會自由車委員會7日舉辦單車騎遊活動。（圖由連江縣政府提供）

響應世界自行車日，連江縣體育會自由車委員會7日舉辦單車騎遊活動，吸引超過70位車友熱情參與，共同以實際行動推廣自行車運動與低碳生活理念，展現健康樂活精神。

運動i台灣連江縣訪視委員吳健忠表示，連江縣體育會自由車委員會多年來推動自行車運動成果豐碩，成員固定每週辦理騎行活動，並多次舉辦大型騎遊，帶動地方運動風氣，吸引更多民眾加入自行車運動行列，進一步培養規律運動習慣。

請繼續往下閱讀...

單車騎遊活動自清水濕地出發。自由車委員會長期致力於推廣自行車運動，透過定期騎乘活動及大型騎遊，鼓勵民眾走出戶外，以雙腳踩踏感受馬祖獨特的人文風景與自然景觀，體驗「台灣騎跡很美麗」的騎乘魅力。

單車騎遊活動騎乘路線串聯南竿多處山海景點，自清水濕地出發，途經珠螺游泳池、馬港、夫人村、四維、科蹄澳、中正國中小、珠螺村及台電右側道路，再返回清水濕地後續行福清步道，最後抵達福澳旅運大樓，全程沿途風光明媚，讓車友一邊運動一邊欣賞馬祖自然景致。

連江縣體育會自由車委員會7日舉辦單車騎遊活動。（圖由連江縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法