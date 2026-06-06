戰鬥陀螺旋風再起！250名選手同場激戰 苗縣府宣布加碼開賽

苗栗縣阿斌哥大愛協會與眾愛關懷協會，今日在後龍鎮校椅里活動中心舉辦「飛龍盃戰鬥陀螺賽」，吸引250名大小選手同場競技。（圖由縣府提供）

戰鬥陀螺旋風再起！苗栗縣阿斌哥大愛協會與眾愛關懷協會今（6日）在後龍鎮校椅里活動中心舉辦「飛龍盃戰鬥陀螺賽」，吸引250名大小選手同場競技。縣長鍾東錦也到場為選手加油打氣，並宣布縣府將加碼在苗北、苗南增辦2場比賽，讓喜愛戰鬥陀螺的小朋友，有更多舞台展現實力。

此賽事是由阿斌哥大愛協會創會理事長，也就是苗栗縣議長李文斌發起，今年三月間他 到後龍客家圓樓散步，看見一群孩子在廣場上競技戰鬥陀螺，相當熱血，加上自己就讀小學2年級的孫子也對戰鬥陀螺相當投入，因此決定推廣。

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李文斌表示，近年來戰鬥陀螺熱潮席捲全台，但苗栗一直缺乏大型賽事舞台，期盼飛龍盃戰鬥陀螺賽，讓苗栗在地的孩子有發揮的舞台，也增進親子互動關係。

鍾東錦指出，戰鬥陀螺不只是競賽，更讓孩子學習責任感、培養運動家精神，並在對戰與交流中學會尊重與合作，尤其看到比賽現場氣氛熱烈，小選手也全心投入，認為值得推廣。鍾東錦當場宣布將加碼在苗北及苗南增辦2場比賽，並提高競賽優勝獎金，讓喜愛戰鬥陀螺的小朋友，有更多舞台展現實力。

縣長鍾東錦到場為選手加油打氣，並宣布縣府將加碼在苗北、苗南增辦2場比賽。（圖由縣府提供）

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