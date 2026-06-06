華信航空「假日活力裝」上線 空服員大讚：舒適又時尚

華信航空空服員活力裝全面上線，每週六、日穿著。（華信航空提供）

華信航空空服員「假日活力裝」今天（6日）正式上線！華信航空說，今天起，空服員每個週末都會穿著這套活力裝，希望營造週末飛航的輕鬆度假風，讓旅客從踏進機艙開始，就能感受到華信航空親切與活力。空服員也大讚這套活力裝十分舒適，又兼具時尚感！

華信航空說，活力裝融合台灣在地文化、機能美學與服務精神，展現華信航空年輕化的品牌形象，也為旅客帶來耳目一新的飛行體驗。活力裝由華信航空攜手台灣品牌Taiwolf為空服員量身打造，今天起每週六、日穿著。

請繼續往下閱讀...

擁有多年飛行經驗的林姓空服員說，穿上活力裝最大的感受就是輕盈舒適。許多同事試穿後都認為新制服兼具舒適度與時尚感，展現出華信航空嶄新的品牌風貌。她說，「我很喜歡這次整體設計呈現出的親和力，希望旅客一踏上飛機，就能感受到我們熱情、親切的服務精神。」

今天首次身穿活力裝執勤的陳姓空服員說，全新活力裝加入彈性纖維，透氣度和舒適度十足。在客艙內彎腰服務旅客或蹲坐時都更加靈活自如，尤其台灣夏季氣候較為炎熱，縮小的帽體和袖口束口設計非常貼心，機上工作時更加方便，穿上這套活力裝不僅防護機能十足，更讓自己充滿熱情朝氣，非常期待每週假日帶給旅客輕鬆並兼具活力的客艙服務。

華信航空說，活力裝以中華職棒TEAM TAIWAN聯名經典紀念帽T為核心延伸，巧妙將台灣的熱情與運動精神帶入客艙服務之中，為這個夏季搭機的旅客帶來更具台灣在地特色服務體驗。

華信航空指出，活力裝整體設計以華信航空企業色丈青藍為主視覺，搭配橘黃色點綴，版型則依照空服員實際需求客製調整，包括縮小帽體避免安全示範時的不便，袖口增加束口設計，褲裙採用撞色拼接百褶設計，兼具飄逸感與活動隱私，長褲則於口袋加入橘黃色細節，讓沉穩丈青色系增添視覺亮點。不只如此，布料加入彈性纖維，讓空服員在客艙移動時，都能更加靈活舒適。

華信航空空服員活力裝全面上線，每週六、日穿著。（華信航空提供）

華信航空說，活力裝布料加入彈性纖維，讓空服員在客艙移動能更加靈活舒適。（華信航空提供）

華信航空說，活力裝布料加入彈性纖維，讓空服員在客艙移動能更加靈活舒適。（華信航空提供）

華信航空空服員活力裝全面上線，每週六、日穿著。（華信航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法