他喊「不懂黃仁勳要穿醜皮衣」慘遭百萬網朝聖！名牌衣價格曝光

黃仁勳曾穿過的亮面鱷魚紋路皮衣引發網友討論。（法新社）

輝達（NVIDIA）執行長「AI教父」黃仁勳近日訪台颳起一陣「黃仁勳旋風」。一名網友卻在Threads上發文，稱「真的看不懂他為什麼要穿那麼醜的皮衣」，結果文章意外吸引超過100萬次瀏覽，大量網友「洗臉」發文者；還有網友表示，黃仁勳曾穿過的亮面鱷魚紋皮衣，要價可是高達8990美元，折合近30萬元新台幣，「自己不專業不識貨，還好意思出來談衣著品味。」

黃仁勳過去經常以一身俐落皮衣現身公開場合，這也是他的招牌形象。不料一名網友3日在Threads上發文稱：「我真的看不懂他為什麼要穿那麼醜的皮衣。」他還批，服裝穿搭可以透露出一個人的品味、個人風格，和一些沒有直接說出來的內心真實想法。「他的搭配像是要學賈伯斯的穿衣哲學，但又不是自己真實的個性，於是就出現了各種可怕的華麗亮面或是動物壓紋。」

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貼文一出，立刻遭到大量網友洗臉留言表示：「我爸怎麼穿要你管」、「那是因為他的皮膚對很多材質會過敏，老婆才特別幫他挑的，要講之前先做功課好嗎」、「對有錢人來說，舒適是最大的時尚」、「我出生第一次聽到有人叫Tom Ford 很醜的皮衣」、「所以各位，不要太在意網路上對你指指點點的人，連世界首富、管一家最頂尖公司的黃仁勳，都有不知哪來的人對他穿衣哲學、搭配品味劈頭蓋臉的指指點點」。

還有一名網友翻出過去相關報導指出，他指的動物壓紋亮面皮衣，是TomFord皮衣，「要價8990鎂，折合台幣28萬2千多元，不是你認知的廉價壓紋PU皮衣......自己不專業不識貨，還好意思出來談衣著品味。」

黃仁勳新皮衣為Tom Ford 2024秋冬新款，官網定價8990美元。（圖擷自Tom Ford官網）

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