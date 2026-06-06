為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園「千手淨灘」 一天清出約2000公斤海廢

    2026/06/06 16:48 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府響應「世界海洋日」，舉辦「千手淨灘」活動。（桃園市政府提供）

    桃園市政府響應「世界海洋日」，舉辦「千手淨灘」活動。（桃園市政府提供）

    桃園市政府響應6月8日「世界海洋日」，今天在觀音濱海遊憩區、草漯沙丘地質公園舉辦「千手淨灘」活動，號召民間企業、海岸巡護隊、環保潛水隊、環保艦隊、居民近800人，清除超過1800公斤垃圾、150公斤資收物。

    環保局顏己喨說，桃園海岸長達51公里，僅靠市府的人力與資源，無法有效清除海岸垃圾，借助民力擴大參與，才可能逐漸減少海洋廢棄物，恢復海岸乾淨；海洋廢棄物包括資收物如寶特瓶、玻璃瓶、廢漁網、廢浮球等，撿拾後經海廢工場處理，再交由桃園藍海循環再生聯盟轉化成再生織品、建材或日常用品，還可創造綠色商機。

    海岸及資源循環工程處為響應世界海洋日，另規劃6月25日到8月31日推出「桃海小旅行3.0系列活動」，14場次主題活動、每場次名額為40人，相關資訊與報名連結6月8日公布在環保局「桃園護守桃花源」臉書粉絲專頁，邀民眾走訪濕地、沙丘、藻礁、石滬，透過導覽解說與體驗課程，深入認識海岸之美，藉由牽罟活動進一步體驗海洋客家文化。

    桃園市政府響應「世界海洋日」，舉辦「千手淨灘」活動。（桃園市政府提供）

    桃園市政府響應「世界海洋日」，舉辦「千手淨灘」活動。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播