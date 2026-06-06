桃園「千手淨灘」 一天清出約2000公斤海廢

桃園市政府響應「世界海洋日」，舉辦「千手淨灘」活動。（桃園市政府提供）

桃園市政府響應6月8日「世界海洋日」，今天在觀音濱海遊憩區、草漯沙丘地質公園舉辦「千手淨灘」活動，號召民間企業、海岸巡護隊、環保潛水隊、環保艦隊、居民近800人，清除超過1800公斤垃圾、150公斤資收物。

環保局顏己喨說，桃園海岸長達51公里，僅靠市府的人力與資源，無法有效清除海岸垃圾，借助民力擴大參與，才可能逐漸減少海洋廢棄物，恢復海岸乾淨；海洋廢棄物包括資收物如寶特瓶、玻璃瓶、廢漁網、廢浮球等，撿拾後經海廢工場處理，再交由桃園藍海循環再生聯盟轉化成再生織品、建材或日常用品，還可創造綠色商機。

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海岸及資源循環工程處為響應世界海洋日，另規劃6月25日到8月31日推出「桃海小旅行3.0系列活動」，14場次主題活動、每場次名額為40人，相關資訊與報名連結6月8日公布在環保局「桃園護守桃花源」臉書粉絲專頁，邀民眾走訪濕地、沙丘、藻礁、石滬，透過導覽解說與體驗課程，深入認識海岸之美，藉由牽罟活動進一步體驗海洋客家文化。

桃園市政府響應「世界海洋日」，舉辦「千手淨灘」活動。（桃園市政府提供）

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