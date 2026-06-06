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    首頁 > 生活

    蔣萬安推教育6大「新政」 天天吃免費營養午餐、升級市民進修券

    2026/06/06 13:18 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市長蔣萬安6日出席「2026臺北市教育博覽會開幕典禮」，主持開幕儀式並參觀攤位。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安6日出席「2026臺北市教育博覽會開幕典禮」，主持開幕儀式並參觀攤位。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安今（6）出席「2026台北市教育博覽會」，在現有成果基礎下，再進一步推出六大「教育新政」，除過去提到的免費營養午餐外，還有中小學降低班級人數、教師跨校交流激勵制度、成立「機器人教育中心」、升級市民進修券，以及推優秀教師帶職帶薪出國研究等。

    蔣萬安再次提到，自115學年度起，全市公私立國中小營養午餐全面免費，將有18.6萬名孩子受惠。週一到週五，天天都可以在學校吃營養午餐；市府每年投入約37.6億，家長每年可減少至少1.5萬元支出；另將補助實際協助用餐管理與供餐督導之導師及承辦人員餐費，並提供午餐指導費。

    他說，未來4年，將採取分階段逐年調降中小學班級學生數。公立國小以每班25人，公立國中以每班26人及公立高中職以每班32人為目標。也升級教師交流計畫，首創「教師跨校交流激勵制度」，預計投入450萬元，聘任20位特聘教師；並首推「優秀教師帶職帶薪出國研究」，將投入904萬元，補助12位教師出國研究，帶動教育現場革新。

    蔣表示，投入3年2.7億元打造「新世代技職工場」，將再成立「機器人教育中心」。另，自112至119年規劃每年40億元推動34案校舍改建，目前已完成11案。今年再增加55億元，再新增9案。

    蔣萬安補充，過去「樂齡市民進修券」升級為「市民進修券」，首次擴大補助到18歲以上市民，補助名額提升至1萬名，今年也將再投入1600萬元，完成全市12個行政區樂齡學堂空間優化改造。

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