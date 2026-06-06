武陵高中生抗議詹江村行動臨時取消 仍有民眾自發聲援

想要聲援武陵高中學生的民眾，在詹江村服務處前等待。（記者周敏鴻攝）

桃園市武陵高中畢業典禮的「新店市長」風波延燒，學生代表們透過網路串聯發起抗議國民黨議員詹江村出征學生與學校，原定今天中午12點在桃園火車站集結後，前往詹江村服務處抗議，因「考量路權問題」而臨時取消，但仍有零星想要聲援學生的民眾前來，他們說，因為家中也有孩子在讀書，希望表達他們關注人權議題、不該網暴學生的立場。

桃園市武陵高中6月1日畢業典禮，有畢業生喊市長張善政「新店市長」，此過程被人上傳網路，詹江村擷圖發文攻訐學生沒教養、是青鳥與學校教育失敗等，風波延燒至今，學生代表們發起動員集結至詹的服務處抗議的活動，透過網路串聯，網路紅人八炯（溫子渝）也表態要參與。

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詹江村服務處今天鐵門深鎖，服務處人員在門口放了瓶裝水並寫上「辛苦了，飲水自取」，詹則在臉書PO文表示：「我的辦公室沒有開門，不是因為害怕你們，是因為假日助理都休息。」

後因學生代表們考量路權問題，取消集結與抗議，詹的服務處周邊除了警方派員關心，還有零星的武陵高中學生支持者陸續前來，他們說，他們沒參加集結，不知道取消了，原來打算以「路過」的方式前來支持，單純希望表達對於詹江村帶動「村長」粉絲們網暴學生的不滿。

詹江村服務處鐵門深鎖。（記者周敏鴻攝）

詹江村服務處前放了瓶裝水要供人取用。（記者周敏鴻攝）

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