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    首頁 > 生活

    教師壓力山大！竹市開放心理諮商預約 4天秒殺額滿！

    2026/06/05 11:05 記者洪美秀／新竹報導
    開放4天預約就秒殺額滿！新竹市教師心理諮商服務系統今年度已秒殺額滿，市議員曾資程籲市府應接住教師，提高經費支持教師。（記者洪美秀攝）

    開放4天預約就秒殺額滿！新竹市教師心理諮商服務系統今年度已秒殺額滿，市議員曾資程籲市府應接住教師，提高經費支持教師。（記者洪美秀攝）

    你沒看錯！新竹市府委託玄奘大學提供給教師的支持服務-心理諮商預約系統，本月1日開放預約，結果4天就預約額滿，無法再預約，秒殺程度比搶演唱會門票還熱門。市議員曾資程接獲教師投訴指出，他前幾天議會質詢提到教師心理諮商服務去年不到年底經費就用罄，今年更誇張，一開放預約，4天就額滿無法再預約，他認為市府有必要提高教師的心理諮商支持服務，且應接住教師們的情緒壓力指數。

    市府教育處日前回應，竹市的教師心理諮商經費由教育部補助46萬元、市府自籌24萬元，總支出超過70萬元。

    曾資程說，今年度同樣由玄奘大學應心系所承辦的教師支持服務方案，從6/1開放預約，結果昨天（6/4）點連結進去發現竟已額滿，這種預約秒殺額滿，不是搶演唱會門票，而是教師的心理壓力太大，急需窗口宣洩，但因需求太大，預約馬上秒殺額滿。他要問，市府的70萬元經費到底服務多少「人次」？今年不到4天就秒殺，是否錯估教育第一線老師的心理健康狀態？

    曾資程說，教師心理壓力越來越大，尤其在父母極度重視教育之下，教師們更是辛苦，要面臨各種狀況，有來自教學及學生和家長的壓力，甚至還要幫教育處代辦各種教育業務，他認為，市府不應對教師太小氣，從諮商服務系統4天就秒殺來看，市府應追加預算，提供有需求教師更多的心理支持。

    開放4天預約就秒殺額滿！新竹市教師心理諮商服務系統今年度已秒殺額滿，市議員曾資程籲市府應接住教師，提高經費支持教師。（曾資程提供）

    開放4天預約就秒殺額滿！新竹市教師心理諮商服務系統今年度已秒殺額滿，市議員曾資程籲市府應接住教師，提高經費支持教師。（曾資程提供）

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