國中會考數學非選第2題空白率創新高 兩題皆有上萬人拿0分

會考數學非選題答題意願雖提高，但第2題空白率創新高。（記者林曉雲翻攝）

今（2026）年國中教育會考成績今（5）日公布，數學科非選擇題閱卷主持人、台師大數學系教授謝豐瑞表示，非選題不只是要學生算出答案，更強調推導、推理與表達能力，學生整體表達解題策略、過程與結論的能力不差，但統計顯示，非選第2題空白率達27.18％，是108課綱實施以來空白率最高的非選題。

謝豐瑞進一步指出，非選第2題若扣除空白與零分考生，仍有63.54％考生完成作答，顯示多數學生並未因題目較難而放棄作答。而讓她感動的是，學生整體作答意願有提高，未來教學仍可持續強化學生將真實情境中的數量與關係轉化為數學式表達的能力。

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數學非選題共2題，滿分6級分。扣除違規及空白卷等，第1題有4萬3347人拿到最高3級分（26.86％），但也有1萬0119人拿到0分（6.27％）；第2題有2萬0685人拿到3級分（15.69％），1萬2237人拿到0分（9.28％）。

謝豐瑞說明，第1題以馬拉松賽前體能訓練為情境，跑者每週一、週四訓練，並以每週四增加2圈的規律進行訓練，要求學生判斷第2週週四的訓練圈數，以及最早從第幾週開始單日訓練距離超過15公里。題目涉及週次、圈數、距離及規律變化等數量關係，數學結構是學生熟悉的等差數列，公差為2圈、首項為5圈。

謝豐瑞表示，這題真正考驗的不是計算，而是能否理解題意、規劃解題策略，並以數學方式清楚表達推理過程。許多學生都能算出正確答案是第17週週四，但無法完整說明中間推導歷程，因此未能獲得高分。

她指出，部分學生誤解題意，把「當日訓練距離超過15公里」誤認為當週累計距離超過15公里，也有人把超過15公里直接當成16公里計算，顯示在數量關係理解與數感運用上仍有精進空間。

第2題則是「沙發拼接擺放」的幾何推理題，學生必須在正六邊形地毯中，利用輔助線、30度－60度－90度直角三角形邊長比或畢氏定理，求出地毯邊長。謝豐瑞表示，這題屬於幾何推理題，不僅要理解圖形關係，還必須自行畫出正確輔助線，並進行根號運算，難度較高。

台師大教授謝豐瑞分析今年國中會考數學非選題。（記者林曉雲攝）

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