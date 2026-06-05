好山好水好薪情？ 花蓮就業博覽會職缺最高薪揭曉

花崗山中正體育館明天舉辦就業博覽會。（民眾提供）

花蓮慈濟、東華兩所大學本週辦畢業典禮，開始要找工作了，明天在花蓮市中正體育館也有一場大型就業博覽會，共有47家公私單位參加，職缺無科技相關產業，民間公司最高薪是台灣水泥和平分公司徵土木、電機工程師最高6萬元，衛福部花蓮醫院則有公職護理師職缺月薪6.2萬元起跳，可獲得公務員身分。

就業博覽會明天在花蓮縣立中正體育館登場，總共47家事業單位、逾2400職缺，是花蓮縣今年最大場次求職活動，媒合職場新鮮人、求職民眾找到好工作。

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花蓮縣政府社會處長陳加富說，就業博覽會上匯集花蓮各大知名廠商及產業類別，包括觀光旅宿、餐飲服務、零售通路、照護服務、製造產業及地方特色產業等加入，今年活動特別推出「線上填履歷，現場直接印」服務，如果想一履歷多投也不用擔心履歷表準備不夠，只要事先在線上填寫好履歷，或當天在會場利用手機填寫，就能直接在活動現場免費列印出來。

今年包括和平電力、台灣水泥、幸福水泥等均開出工程師、管理師職缺，起薪約3萬5千元至3萬8千元，如台泥的土木工程師薪水4萬起跳至6萬元，電機及礦務工程師起薪3萬8；和平電力的採購管理師、職安工程師起薪3萬5；此外，水電行業雖然辛苦，但花蓮有嘉而新水電承包商開出水電學徒1800元日薪，半技師日薪1900元。

觀光旅宿服務業薪資則算相對偏低，比如福容飯店的餐飲服務員職缺2人月薪3萬起跳、主管職可拿3萬6至4萬；位於天祥的太魯閣晶英酒店總機訂房、櫃台、餐飲外場、行李員等起薪稍高都是3.3萬元，到理想大地開遊艇月薪3萬至3.5萬。

明天花蓮就業博覽會釋出2400多職缺，提供網路填寫履歷及現場列印。（縣府提供）

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