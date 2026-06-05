北市公園遊具高溫近60度 柳采葳促設遮陽：為何其他縣市可以？

許多公園缺乏遮陽設施，許多遊具暗藏高溫風險。（資料照，記者何玉華攝）

連日來，天氣熱到爆，家長要帶孩子到公園玩遊具都得躊躇再三；國民黨議員柳采葳實測上午10點公園遊具的溫度將近攝氏60度，要求公園處設遮陽設備卻被說有法規限制，她舉台中、高雄、新竹、桃園、新北都能直接用自治權限發布免辦建築執照處理原則突破限制，「為什麼別人可以，台北不行？」台北市長蔣萬安指示，由秘書長王玉芬督導，公園處與建管處對接成立專案小組，一個月內解決法規問題，後續選定示範公園設置。

柳采葳團隊於5月21日上午10點，實測花博舞蝶共融園區遊戲場遊具溫度近60度，她表示，很多公園都有類似狀況，還有人針對遊具分類檢測，沙坑60.4度，盪鞦韆62.9度，石梯54.1度，翹翹板有71.1度，原本是讓大家玩得開心、安心的公園，已經成為高溫地獄。

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柳采葳表示，多次要求設遮陽設備，但公園處只會想到日照測試，4、5點的時候東邊熱，就在東邊種樹，有樹蔭可以涼一點；12點的時候哪裡比較熱，再想其他的方法解決，從沒有想過從法規面來真正解決問題。但日照測試今年才發包出去，做完還要很長一段時間，再依這個數據來解決高溫問題，「台北真的要讓小朋友玩的不熱，可能要百年過後、10幾年過後了」。

她舉台中、高雄、新竹、桃園直接做遮陽設施的作法，但公園處表示，台北有57座小型遮陽設施，若要做大範圍的固定設施，會受到土管條例建蔽率的規範。柳采葳質疑，為什麼偏偏就是台北卡到法規的問題，其他縣市難道都沒有法規的問題嗎？「為什麼別人可以，台北不行？」其他縣市不是沒有法規的問題，但他們用自治權限發布了免辦建築執照處理原則來處理，「我們可以嗎？」可以在今年看到一些地方試辦嗎？

對於柳采葳的質疑，蔣萬安指示秘書長王玉芬督導，由公園處與建管處對接成立專案小組，一個月內解決法規問題，後續選定相關的示範公園來設置遮陽設施。

柳采葳團隊於5月21日上午10點，實測花博舞蝶共融園區遊戲場遊具溫度近60度。（柳采葳辦公室提供）

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