龜山區時雨量達40毫米 楓樹國小圍牆倒塌、壓到民宅

昨傍晚強降雨，導致楓樹國小圍牆倒塌壓到民宅，相關單位前往搶救。（楓福里長薛仁岳提供）

受低壓帶及滯留鋒面影響，桃園市昨天傍晚下了一場暴雷雨，其中，龜山區最大時雨量高達40毫米，導致早就發現有損壞的楓樹國小操場圍牆，於晚間7點左右突然倒塌，壓到毗鄰民宅，所幸無人員傷亡或受困，相關單位趕抵啟動緊急應變措施，警方也派員管制現場，區公所協助土石清除工程，及協調校方、受影響住戶辦理後續處置事宜。

龜山區楓福里長薛仁岳表示，楓樹國小操場周邊圍牆鄰近住宅，原本就有問題，教育局撥款給學校進行圍牆改善，工程已招標完成，但來不及進場施工就發生倒塌，研判是強降雨導致地基鬆動所致。

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薛仁岳說，事故發生後，校方率先趕來現場了解狀況，針對受損區域拉起警戒線，避免學生及民眾靠近，在搶修過程中，社區居民紛紛表達關心，不少住戶主動到場了解工程進度，並提供建議與協助。

昨傍晚強降雨，導致楓樹國小圍牆倒塌壓到民宅，現場一片狼藉。（警方提供）

昨傍晚強降雨，導致楓樹國小圍牆倒塌壓到民宅，現場一片狼藉。（警方提供）

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