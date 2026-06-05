中捷連兩天故障 何欣純：系統檢視勿用個案輕描淡寫

中捷通車滿5年，日運量逾5萬人次。（記者蘇孟娟攝）

通車甫滿5年的台中捷運綠線繼3日一早發生故障停駛近20分鐘後，昨（4日）晚間又發生故障停駛逾40分鐘， 一連兩天在上下班尖峰時段故障停駛，讓通勤族等到快抓狂，民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，中捷近半年來已多次發生故障異常，這次更是一連兩天故障，捷運高度仰賴系統穩定與安全管理，促任何異常都應「系統性」檢視、完整說明，不能用「個案」輕描淡寫。

中捷則指出，昨晚發生號誌異常狀況，已於19時26分完成檢修，對於旅客通勤造成不便，中捷公司致上最深的歉意，提醒受影響的旅客可於7天內辦理退費，中捷公司也將盡速查明原因加以改善。

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中捷繼前天上午7點多發生故障停駛逾20分鐘，昨晚6點44分又發生號誌異常，雙向列車行駛延誤，一輛列車更停滯於文心森林公園站外，直到晚間7時26分全線才逐步恢復正常運轉，兩次都發生在上下學上下班尖峰時段，讓通勤族不滿，「開盲盒嗎」、「搭個捷運現在也要看運氣」。

何欣純指出，中捷半年來接連發生系統異常與營運延誤，必須嚴肅面對，尤其短短兩天內中捷連續發生號誌系統異常，列車更是停滯站外，搭乘民眾驚慌、市民更感憂心，捷運高度仰賴系統穩定與安全管理，任何異常都應「系統性」檢視、完整說明，不能用「個案」輕描淡寫，「安全不能偶然、安全就是要降低系統性風險」，資訊越公開透明，誠實面對問題，市民的安全更有保障。

何欣純指出，盼中捷建立「故障履歷制度」，系統性檢視各環節，強化應變機制，更要即時資訊揭露，並提供替代接駁及轉乘靈活配套，降低對乘客的影響。

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