中輟生復學讀台東高商進修部 斜槓繪畫重新追夢

王惠咖參加香港主辦的國際性繪畫創作比賽，獲得銀獎的作品。（東商提供）

台東高商進修部畢業生王惠珈曾經是中輟生，3年前因為考量未來學歷的必要性，進入進修部就讀資料處理科，透過探索式的學習，重拾自己在繪畫上的樂趣，慢慢斜槓累積自己的繪畫技巧，課餘時間在繪畫老師的畫室，深化學習藝術的領域。在進修部有限學習時間中，以學測及術科成績，申請國立台東大學美術產業學系，金榜題名。

108新課綱將美術及藝術生活列部定必修，讓王惠珈有機會陶冶繪畫及美感經驗，更在二年級下學期，參加香港主辦的國際性繪畫創作比賽，獲得相當於亞軍的銀獎，也開啟投身藝術創作、往大學的殿堂邁進的決心。

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校長林明錚表示，王惠珈從中輟復學到錄取國立大學，展現了興趣與努力改變人生的力量。進修部學生在兼顧工作與課業之餘，仍能勇敢追夢、持續精進，十分難能可貴。王惠珈不僅榮獲議長獎及美學卓越獎，更成功錄取國立台東大學，堪稱學弟妹的最佳典範。期許她未來持續深耕藝術專業，在夢想的道路上發光發熱，為自己也為母校爭光。

林明錚勉勵王惠珈，未來在大學階段持續精進專業、勇敢創作，朝藝術理想穩步前行，在更寬廣的舞台上發光發熱，並以自身經歷鼓舞更多學弟妹勇敢追夢、翻轉人生，為自己開創無限可能。

台東高商校長林明錚（右2）賀王惠咖（左2）錄取台東大學。（東商提供）

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