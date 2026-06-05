東石美食優惠券線上開抽 6月鱻蚵節、7月海之夏玩不停

東石鄉五大美食優惠券線上開抽。（嘉義縣文化觀光局提供）

嘉義縣東石鄉以新鮮的海產聞名，「東石蚵」更是美味，嘉義縣文化觀光祭出超過2500張「五大美食優惠券」線上抽獎，今天（5日）中午開跑，回饋全台鄉親，歡迎消費者來吃爆東石鮮蚵，暢享海鮮盛宴。

文觀局表示，東石鄉有「外傘頂洲」天然屏障，孕育出的蚵仔肥美，遊客可大啖經典的碳烤鮮蚵、蚵仔煎、海鮮粥，更有許多結合創意與在地風味的頂級海鮮料理。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣文觀局攜手東石商圈觀光發展協會推出優惠，今起將發出超過2500張美食券，合作店家如「樂亞小食光」，憑券可享珍珠鮮蚵優惠2選1；「海龍園餐廳」適合全家聚餐，憑券至店內消費滿1000元即贈送特色驚喜禮（依店家實際公告為準）；「東石阿春小吃」是在地人氣老店，憑券消費滿500元即加贈招牌「花枝丸1份」；「吳氏蚵捲」憑券消費滿500元即贈送特色創意料理「荔枝蝦球1份」；「琴煎烤院」憑券至店內達成滿額消費，即享「滿額優惠3選1」。

嘉義縣文觀局說，五大優惠券將透過「慢遊嘉義」LINE官方帳號（https://lin.ee/p85nTGg）辦理線上抽獎，中獎遊客於今年年底前到合作店家出示手機獲獎畫面，可進行消費折抵與兌換美食。

6月13日（週六）下午3點至晚上9點，東石港先天宮廟前廣場有東石商圈觀光發展協會舉辦的「鱻蚵文化節‧海味開席宴」，下午2點「海味市集」開張，安排蚵生態導覽、蚵農體驗、蚵殼彩繪等深度產業體驗，晚間6點30分有「鮮蚵盛宴」與舞台表演；嘉義縣文觀局舉辦的「東石海之夏」將於7月18（六）、19（日）、25（六）、26（日）日連續2個週末在東石漁人碼頭登場，有人氣美食市集、藝人表演與煙火秀。

東石鄉以新鮮的海產聞名。（嘉義縣文化觀光局提供）

美味的鮮蚵料理。（嘉義縣文化觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法