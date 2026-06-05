螞蟻達人變身飲品專家！ 恆春「狗蟻松」推夢幻在地紫蘇飲

恆春「狗蟻松」推夢幻在地紫蘇飲。（記者蔡宗憲攝）

炎炎夏日悄悄來到恆春半島，正是清涼飲品大打出手的時候。過去以研發黑螞蟻相關產品聞名全台、被業界稱為「螞蟻達人」的屏東名人「狗蟻松」黃煥松，近期再度發揮研發職人精神，與太太攜手回鄉開發全新「在地紫蘇飲」。憑藉自產自銷的嚴格品管與絕佳口感，近日在市集擺攤亮相便引發熱烈討論，成為國境之南當季最吸睛的天然消暑聖品。

本名黃煥松的「狗蟻松」，致力於黑螞蟻生技研發長達20多年，在國內頗具盛名。這次他將目光投向天然植物，在恆春在地成功開發出高品質的紫蘇飲。黃煥松表示，紫蘇飲料是老祖宗流傳下來的天然消暑智慧。他利用赤紫蘇富含花青素的特性，使其在酸性環境下自然變色，調配出極具視覺魅力的夢幻桃紅色清涼飲品。

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黃煥松強調，這款在地開發的紫蘇飲口感酸甜清爽，不論是搭配檸檬、蜂蜜或氣泡水都各有風味，具有清香、促進消化與養顏美容的功效，且冷熱飲皆宜。夫妻倆堅持自產自銷、絕不添加人工色素，希望用最純粹的在地滋味，為屏東鄉親與遊客奉上1杯兼具健康與美感的養生新選擇。

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