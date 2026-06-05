竹縣傳承客語奪全國雙冠 「推動客語認證」將納各校課程計畫

新竹縣今年在全國客語認證報名人數及取得客語薪傳師資格，雙雙名列全國第一；同時，縣府自115學年度起，將「推動客語認證」納入各校每學年度課程計畫，於官網建置客語專區，更規劃將建置客語數位學習平臺課程，持續打造客語永續發展的友善環境。

縣長楊文科表示，客語面臨嚴峻的斷層危機，傳承工作實已刻不容緩。新竹縣作為全臺客家人口比例最高的客家大縣，縣府期盼透過校園教育、社區推廣、家庭傳承及訂定多元獎勵措施，鼓勵學生及鄉親踴躍報考客語認證，讓客語融入日常生活。

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民政處表示，客委會近日公布「115年度客語能力認證基礎級暨初級全國認證」報名統計結果，新竹縣以2047人報名榮登全國之冠；同時，今年更新增34人取得客委會客語薪傳師資格，同樣居全國之首。

縣府編列預算支持及推動客家政策，並修正「新竹縣政府獎勵參加客語能力認證實施計畫」及「提升各級學校客語能力獎勵計畫」，增加通過客語能力認證的各項獎勵，並核發學生到考獎勵金、提高通過獎勵金及補助學校參加認證考試相關費用。

縣府也在官網建置客語專區，彙整免費客語學習資源及認證各項獎勵措施懶人包，協助縣民快速掌握最新資訊，並規劃建置客語數位學習平臺課程。

配合客委會持續推動「客語為通行語」政策，從縣府到鄉鎮市公所皆傾全力共同推動，如北埔鄉公所於今年榮獲「客語為通行語」評核特優佳績，獲頒獎勵金300萬元，成為全縣表率。

民政處指出，自115學年度起，「推動客語認證」納入各校每學年度課程計畫，目前已有12所學校辦理「客語結合12年國教校訂課程計畫」，縣府將祭出獎勵措施，持續鼓勵各校申請，期盼透過課程與生活化營造，強化新竹縣學子獲取客語認證的成效。

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