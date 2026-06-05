驚！70歲阿北午睡眼睛劇痛竟是「喇牙」鑽眼

70歲阿伯因右眼劇痛和異物感就醫，竟是被喇牙鑽入眼內。（洪啟庭提供）

高雄70歲陳姓男子上月初午睡時，突然覺得臉頰上有異物，他張眼並以手用力往臉上一拍，突然覺得右眼刺痛且有嚴重的異物感，眼睛幾乎睜不開，醫生檢查時，發現陳男眼內有一坨不知名的生物和白色分泌物，夾出後一看，驚見是1隻已經死掉的「喇牙」。

高雄達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，當時翻開陳男下眼瞼時，發現有那一坨疑似節肢動物和一團米黃色的圓狀物體，而且緊拉著下睫毛，用小棉籤將其轉動，才看清楚是1隻身體黑褐色、長腳的蜘蛛，取出後經3位昆蟲系學者鑑定，判定為「白額高腳蛛」，俗稱「喇牙」、高腳蜘蛛，因侵入眼內造成結膜充血與毛囊炎，但1週後已改善，視力亦未受損。

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常聽長輩說「看到喇牙不要去打牠，否則牠會撒尿，而被噴及時，皮膚就會爛掉！」洪啟庭為其平反表示，其實喇牙不會從空中撒尿，其排泄物也不具腐蝕性，更不會主動攻擊人類。陳男因為喇牙整隻被跑進右眼，造成神經毒素釋放，但牠們毒性低，劑量也極少，甚至比蜜蜂還要弱，但也可能誘發蜂窩性組織炎，仍應謹慎。

洪啟庭說，喇牙是可幫助清除蚊蟲與蟑螂的益蟲，在5月至9月春夏兩季因蟑螂活動頻繁，喇牙的能見度與繁殖率也會大幅提升；喇牙因為體型大，所以看到反而覺得嚇人，基本上喇牙看到人大多會快速閃開，可能被逼到絕境才會因自衛而咬人，像陳男這樣正好掉入眼內極為罕見，一旦被咬傷，先以清水沖洗傷口、冰敷止痛並且立即就醫，才是正確做法。

阿北右眼內有1隻節肢動物和一叱米黃色如卵囊的圓狀物，事後證實為俗稱喇牙的白額高腳蛛。（洪啟庭提供）

喇牙被移除後，患者的右眼有白綠分泌物。（洪啟庭提供）

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