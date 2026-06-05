竹北市校舍修繕專款 首波核定近300萬搶修8校

新竹縣竹北市公所今年度續編600萬元「校舍修繕補助」經費，經開會審議，第一階段核定鳳岡國小等8所校共計近300萬元修繕經費。 （竹北市公所提供）

老舊校園不少小規模的設施破損，其實具有即時性危險，經不起時間等待。新竹縣竹北市公所今年度續編600萬元「校舍修繕補助」經費，第一階段核定鳳岡國小、東興國小、博愛國中、豐田國小、博愛國小、中正國小、光明國小及竹仁國小等8所國中小學，共計挹注近300萬元修繕經費。

竹北市長鄭朝方、市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝，日前偕同各校校長、家長會代表等召開校舍修繕補助審查會議。鄭朝方表示，中央或縣府的補助因涵蓋範圍廣、核定額度龐大，行政審查與經費到位往往需要數個月的流程；但竹北西區與城區多所學校的校舍基礎設施，已逐漸面臨老化問題。

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今年度竹北市校舍修繕補助共有18所學校提出申請。鄭朝方強調，公所雖然並非教育主管機關，但學子的安全不能等，持續編列彈性經費，發揮政府組織「精準快速」的優勢，針對有急迫危險的基礎設施進行修繕。

市公所指出，首波通過核定補助的8所學校中，鳳岡國小南面圍牆已出現嚴重龜裂，若遇地震或強風可能有倒塌危險；部分老舊校舍存在漏水問題，恐蠶食建築安全，更潛藏嚴重的漏電危機；另有學校的活動中心空調設備老化、老舊鐵捲門搖搖欲墜，可能因機件老化而脫軌砸落。

除了「校舍修繕補助」外，竹北市公所全方位支持校園的多元發展，編列「各機關團體暨優秀選手參加國際性或全國性運動比賽獎勵補助」以及「參加國際性或全國性藝文比賽補助」，全面涵蓋各級學校。鄭朝方提醒，師生不論是在運動競技或藝文領域代表學校出賽、為竹北爭光，都別忘了申請相應的榮譽獎金與補助，讓公所用最實質的應援，為大家的努力與榮耀喝采。

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