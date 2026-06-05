06/05 各報重點新聞一覽

六四天安門事件37週年，多個民團昨晚在自由廣場發起紀念晚會，儘管雨勢不小，仍有不少民眾到場參與，以燭光擺出8964字樣悼念。（記者叢昌瑾攝）

自由時報

賴談六四 籲中國承認真相 盼北京正視歷史 開啟和解與對話

六四天安門事件滿卅七週年，總統賴清德昨在社群平台以中、英文發文，呼籲中國正視歷史，承認真相，並開啟和解對話。賴強調，真正偉大的國家，「不應該迷信船堅炮利、窮兵黷武」，並以對待青年的態度對比指出，民主台灣正傾全力投資下一代，而不是用暴力、監控來扼殺年輕人的夢想、抹去意見。

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南韓難複製我供應鏈模式 魏哲家：台積在台灣 台灣半導體將永保領先

台積電董事長暨總裁魏哲家對台灣半導體與台積電競爭力展現強烈信心，近期南韓企圖複製台灣半導體供應鏈模式，他霸氣回應「台灣半導體業將永遠保持領先，因為台積電在台灣」，台積電會努力一直贏對手，台灣仍會是台積電最大生產基地。

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保健食品 用詞遊走法律邊緣 17項功能性食品 描述擬納管

市售保健食品種類繁多，食品藥物管理署目前透過「小綠人標章」管理十四項保健功效產品，近年卻有許多產品用詞遊走法律邊緣。食藥署規劃針對十七項功能性原料或成分，限制對應的功能詞句，並要求業者完成登錄程序，新制仍在規劃中。

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聯合報

因應美301關稅 我禁輸入強迫勞動貨品

美國政府以強迫勞動為由擬課徵台灣三○一關稅，美國貿易代表署更指台灣未禁強迫勞動產品進口。行政院昨天說，三○一調查報告肯認台灣相關承諾，將台灣列為較低稅率的十四國之一；勞動部與經濟部將建立跨部會審定程序，以貿易法為法源，限制輸入強迫勞動貨品；這也是我國首度採取這項措施。

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估今年美元營收成長逾3成 魏哲家：請繼續買台積電

擁有兩百六十六萬股東的台積電，昨天舉行一年一度的股東會，股民最好奇的問題，仍舊聚焦在台積電未來營運成長態勢，董事長魏哲家強調「下面幾年都很好」，更幽默向股東喊話：「你如果預計買股票，請繼續。」現場隨即響起熱烈掌聲。他表示，在ＡＩ帶動先進製程、高效能運算（ＨＰＣ）晶片需求下，台積電預期今年美元營收仍可維持超過百分之卅的成長幅度，表現將持續優於整個半導體產業。

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中國時報

雙城論壇成果 上海小貓熊抵台

暌違10年兩岸動物再迎來交流喜訊，繼民國103年有3隻小貓熊自福州來台後，上海動物園5日將把一對小貓熊送抵台灣，預計6日入住台北市立動物園，最快7月跟大家見面。台北市長蔣萬安4日表示，物種交流繁衍除達成基因多樣性，也讓學童有更多的生命教育，這是雙城論壇台北與上海很重要的成果。

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陸委會禁地方政府參與海峽論壇

第18屆海峽論壇將於13日在福建舉辦。陸委會4日指出，由於海峽論壇是中共對台統戰平台，禁止中央機關與地方政府人員參與相關活動。今年更首度明確禁止地方政府人員出席相關活動。過去曾有不少縣市首長赴陸參加海峽論壇，梁文傑亦透露，台東縣長饒慶鈴日前向移民署提出申請，計畫赴陸參加，但依照最新公布的政策，該申請案不會獲准。

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台積電昨召開股東會，董事長魏哲家霸氣表示「台灣半導體業將永遠保持領先，因為台積電在台灣。」（記者羅沛德攝）

許多保健產品用詞遊走法律邊緣，食藥署規劃對17項功能性原料或成分，限制對應的功能詞句，並要求業者完成登錄程序。（資料照）

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