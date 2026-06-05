賴談六四 籲中國承認真相 盼北京正視歷史 開啟和解與對話

六四天安門事件37週年，多個民團昨晚在自由廣場發起紀念晚會，儘管雨勢不小，仍有不少民眾到場參與，以燭光擺出8964字樣悼念。 （記者叢昌瑾攝）

六四天安門事件滿卅七週年，總統賴清德昨在社群平台以中、英文發文，呼籲中國正視歷史，承認真相，並開啟和解對話。賴強調，真正偉大的國家，「不應該迷信船堅炮利、窮兵黷武」，並以對待青年的態度對比指出，民主台灣正傾全力投資下一代，而不是用暴力、監控來扼殺年輕人的夢想、抹去意見。

勿用暴力、監控 扼殺年輕人夢想

賴清德感嘆，卅七年前的六月四日，數千名滿懷理想抱負的年輕人，卻在北京街頭、天安門廣場以及中國各地，遭軍隊、坦克無情射殺與輾壓。當年被射殺與輾壓的，不僅是參與民主運動者的生命與青春，更是中國一整個世代對自由民主的渴望與實踐。

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「一個真正偉大的國家，不應該迷信船堅炮利、窮兵黷武，應該要容納不同的聲音、保護人民追求夢想的權利、並勇於面對歷史的傷口。」賴清德說，衷心期盼中國正視六四事件，承認真相、撫慰傷痛，並開啟和解與對話，讓人民自由表達意見，讓不同世代、不同立場都能參與公共決策。

台灣會繼續努力 直到真相被看見

賴清德強調，他深信，國家的偉大，不在土地大小、武力強弱，而在人民能否自由、能否被尊重、能否安心追求自己的人生。

賴清德強調，當真相仍被封存，記憶就是抵抗遺忘的力量，台灣會繼續努力，與所有追求自由民主的人站在一起，直到真相被看見、傷痛被撫慰，直到不再有人因追求自由而失去生命。因為一個尊重人民、守護自由、實踐民主的國家，才是一個真正值得尊敬的國家。

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