偷倒垃圾行為全都錄 南投環保局去年迄今取締告發34件

小貨車載運廢棄物至偏僻涵洞下偷倒，過程全被拍下。（南投縣環保局提供）

南投縣許多人煙稀少的農地、山區、河川地、公墓及偏僻涵洞下（橋下便道），常遭傾倒垃圾或廢棄物，甚至引火焚燒滅跡，嚴重破壞環境衛生，偷倒者以為神不知、鬼不覺，惟南投縣環保局加強運用科技執法設備，去年迄今已取締告發34件，移送警方偵辦4件，呼籲民眾勿以身試法。

南投縣環保局日前接獲民眾反映，縣內偏僻涵洞下遭隨棄置生活垃圾與農業、事業廢棄物，甚至引火焚燒廢棄物，導致環境髒亂，嚴重影響環境衛生與周邊景觀，盼環保局加強取締。

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環保局則表示，縣內幅員遼闊，許多人煙稀少的農地、山區、河川地、公墓、產業道路、廢棄工廠等，確實容易遭棄置垃圾或廢棄物成為小型垃圾場，為有效遏止偷倒行為，環保局已運用科技執法設備，即時監控常被傾倒的棄置點，並加強取締。

環保局長李易書表示，任意棄置垃圾或廢棄物不僅造成髒亂、有礙觀瞻，也可能因燃燒行為衍生空氣污染及火災風險，民眾切勿心存僥倖，若違規屬實，將依廢棄物清理法第27條規定告發，最高可開罰6000元。若查獲非法棄置廢棄物且情節重大，將依廢棄物清理法第46條規定移送警方偵辦，最高可處1年以上5年以下有期徒刑，併科高達1500萬元罰鍰，且棄置的垃圾及廢棄物仍需自行付費清除，得不償失。

南投縣環保局運用科技執法設備，即時監錄民眾偷倒垃圾行為。（南投縣環保局提供）

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