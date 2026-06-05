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    首頁 > 生活

    租稅法令不再霧煞煞 新北稅捐處免費租稅課即起報名

    2026/06/05 06:54 記者黃子暘／新北報導
    新北市府稅捐稽徵處表示，將於7月16日上午9點至下午4點30分舉辦免費節稅教室「租稅報你知」。（記者黃子暘攝）

    新北市府稅捐稽徵處表示，將於7月16日上午9點至下午4點30分舉辦免費節稅教室「租稅報你知」。（記者黃子暘攝）

    租稅規則、納稅、節稅等經常讓社會新鮮人一頭霧水，新北市府稅捐稽徵處表示，將於7月16日上午9點至下午4點30分舉辦免費節稅教室「租稅報你知」，邀請國地稅專業講師來授課，課程自即日起至6月30日下午5點止受理網路報名，共84個名額，額滿為止，凡參與課程學員均贈送中華民國租稅制度與法規一本。

    稅捐處表示，為協助民眾建立正確納稅及節稅觀念，並宣導與民眾切身相關的租稅法令及生活知識，因此舉辦免費租稅講習，課程內容包含地方稅（房屋稅、契稅、地價稅、土地增值稅、使用牌照稅、印花稅、娛樂稅）7個稅目，以及國稅的個人綜合所得稅、房地合一稅、遺產及贈與稅等稅務知識。

    此外，稅捐處說，課程也納入行動支付、納保法、雲端發票等生活知識；課程報名人數達20人即開課，講座採網路報名方式（https://forms.gle/tnpn9xUYWZeK7eXU6），活動詳情可洽稅捐處粉專「稅不著-呼叫暗光鳥」或官網活動訊息查詢，如有疑問請洽（02）8952-8141 王小姐。

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