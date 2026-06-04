嘉義市府參訪釜山電影殿堂 借鏡「韓流」影視文化提升城市形象

副市長林瑞彥（左三）率市府團隊參訪釜山電影殿堂，了解場館空間規劃等經驗。（嘉義市政府提供）

韓國透過戲劇、電影、實境節目與串流平台，塑造「韓流」文化成為全球熟悉的鏡頭語言，嘉義市政府團隊在韓國釜山進行公務考察與觀光推廣行程，參訪亞洲重要影視文化地標「釜山電影殿堂」（Busan Cinema Center）作為借鏡，未來希望雙方在影視、觀光、文化交流有更多合作機會。

嘉義市副市長林瑞彥說，釜山成功透過影視文化提升城市國際能見度，值得嘉義市借鏡，近年韓國吹起「台灣感性」熱潮，而嘉市正是最能展現「台灣感性」的城市之一，期待「嘉義式感性」未來成為韓國觀眾喜愛的鏡頭語言，透過影像讓更多國際旅客認識嘉義。

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林瑞彥表示，嘉義市自2022年推出「十大旗艦影視新協力計畫」，2023年成立「嘉義市影視協拍中心」，至今協助協拍場次達352家次，包括韓國實境節目「生存王2」、影集「The Outlaw Doctor 化外之醫」，都在嘉義市取景。

釜山電影殿堂文化行銷組長鄭愚昌、主任崔松分享說，場館除提供電影放映與多元藝文展演外，還設有專業電影圖書館與閱覽空間；館舍特色是長163公尺、寬60公尺的懸臂式屋頂，曾獲金氏世界紀錄認證為世界最長懸臂式屋頂，館內部分地面採用玄武岩材質，以提升空間吸音效果與使用舒適度。

市府觀光新聞處長鄭雅文說，嘉市近年積極透過影視推動城市品牌與觀光行銷，此次參訪釜山電影殿堂，希望從場館經營、影展策劃、影視觀光及國際合作等面向汲取經驗，未來持續深化嘉義市與韓國在影視文化與城市交流上的合作機會。

嘉義市政府參訪釜山電影殿堂，互相交流藉由影視文化提升城市國際能見度經驗。（嘉義市政府提供）

釜山電影殿堂是複合式文化場館。（嘉義市政府提供）

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