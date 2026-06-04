「南投48拍」實地限時短影音創作 首獎10萬元

「南投48拍」以短影音詮釋南投產業，圖為去年以作品《陀摩》榮獲二獎的隊伍拍攝過程。（南投縣政府提供）

為打破傳統政令宣導的刻板模式，加強行銷南投，南投縣政府主辦的第二屆「南投48拍」短影音限時創作賽即日起徵件，本屆賽事分為「線上初賽」與「48小時實地限時決賽」兩階段，並祭出高額獎金，首獎獨得10萬元。

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志表示，去年首次辦理「南投48拍」，吸引來自全國各地的攝影團隊參與，迴響熱烈。今年賽事規格及獎金再升級，不論是電影感的職人故事、緊湊的街頭快節奏、還是運用獨特視覺風格重新解構南投的農特產、工藝、景點、建設或在地人物，「南投48拍」都提供短影音職人一個頂級交流舞台。

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今年賽事分為「線上初賽」與「實地限時決賽」兩階段，凡參加初賽且作品符合徵件規範者，即有機會抽中2000元超商禮券。經評選順利晉級決賽的13支隊伍，每隊可獲得1萬元晉級獎金作為現地創作補助。

「48小時實地限時決賽」，各隊將透過盲抽的方式決定主題，前往南投各鄉鎮市進行48小時限時創作，評選出首獎、二獎及三獎，分別可獲得10萬元、5萬元及3萬元獎金，佳作10名，各得獎金1萬元。

縣府指出，初賽徵件即日起至7月30日下午5點截止，活動簡章與報名詳情請至獎金獵人活動頁面查詢，誠摯邀請影像專業人士、熱愛拍片學生，或是熟悉地方文化的在地創作者一起參與，用鏡頭詮釋令人驚豔的南投故事。

「南投48拍」短影音創作，必須在48小時內完成創作，圖為去年以作品《剪刀手與剪接手》榮獲三獎的隊伍拍攝過程。（南投縣政府提供）

2025「南投48拍」短影音限時創作賽，以作品《返家》榮獲首獎的隊伍拍攝過程。（南投縣政府提供）

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